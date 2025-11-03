Pullaro y un presupuesto 2026 cargado de dudas

El gobierno de la provincia de Santa Fe presentó su proyecto de Presupuesto para 2026, cumpliendo con los plazos establecidos en la Constitución. Este documento ya ha sido enviado a la Legislatura y contempla un total de recursos de $ 14,13 billones, con gastos estimados en $ 14,12 billones, lo que genera un equilibrio técnico financiero de $ 6.911 millones. El ahorro proyectado para el próximo año asciende a $ 1,75 billones, lo que permitirá financiar el 91,7 % de los gastos de capital.

Los principales ejes de gestión son seguridad, educación, salud, infraestructura productiva y obra pública, según ha señalado el gobernador Maximiliano Pullaro. El ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que el presupuesto fue formulado con principios de austeridad y eficiencia, buscando maximizar las prestaciones y generar excedentes para futuras inversiones.

En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, se estima un crecimiento del 5 % y una inflación interanual promedio del 14 %. Olivares destacó que, de todas las variables macroeconómicas, el tipo de cambio es el que menos afecta a los gastos provinciales.

Durante la presentación del presupuesto, que contó con la presencia de varias autoridades de la administración provincial, se detallaron las asignaciones para cada área. En seguridad, se proyecta una inversión de $ 1,66 billones, lo que representa un aumento del 45 % en comparación al 2025. En salud, se asignarán $ 1,54 billones, con una parte significativa destinada a la compra de medicamentos, que fue optimizada en un 87 % en 2025.

El Ministerio de Educación recibirá $ 2,57 billones, incluyendo fondos para infraestructura educativa y programas de asistencia alimentaria. En infraestructura productiva, se destinarán $ 673.045 millones, y para obras públicas se proyecta una inversión de $ 1,8 billones.

El Gobierno Provincial busca mantener una gestión enfocada en el equilibrio financiero y la inversión en servicios esenciales, con la premisa de que cada ahorro se traduce en más recursos para seguridad, educación y salud.