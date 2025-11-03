L-Gante habló de la traición de su exmanager

L-Gante habló de la traición de su exmanagerESPECTÁCULO Julia VOSCO
El músico L-Gante se pronunció este domingo sobre la disputa millonaria que sostiene con su exrepresentante, Maxi El Brother, durante su participación en el programa "Almorzando con Juana" (eltrece).
El artista de Cumbia 420 reveló que decidió finalizar su relación profesional con El Brother, asegurando que se sintió como un empleado en lugar de ser el líder del proyecto. “Perdí el control de muchas áreas de mi vida personal y laboral", afirmó, destacando que la falta de gestión adecuada acumuló problemas que lo llevaron a tomar la decisión de cambiar su equipo.
Cuando Juana Viale le preguntó si consideraba la situación como una traición, L-Gante respondió que no lo calificaría de esa manera, sino como una decepción, ya que veía a Maxi como un hermano y había invertido mucho en el proyecto. “Corté comunicación de un día para otro y armé otro equipo”, agregó.
Sobre el aspecto legal, L-Gante mencionó que reclama un millón y medio de dólares y un registro de su trabajo conjunto con El Brother. “Me vi en una situación de empleado cuando yo debería ser el jefe”, enfatizó.
El 20 de octubre, L-Gante anunció a través de Instagram su decisión de sustituir a su exrepresentante, asegurando que sus shows continuarían y que mantendría el compromiso con los contratos vigentes. "Inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrar la mejor versión de mí como artista", concluyó, transmitiendo optimismo ante esta nueva etapa.