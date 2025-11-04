"Trapitos y lavacoches": Así no va más

Lo venimos advirtiendo desde hace un tiempo y parece que la Municipalidad mira para otro lado. A partir de las siete de la tarde, cuando ya comienza a oscurecer, el bulevar Santa Fe y sus adyacencias se convierten en tierra de nadie, o mejor dicho, en un espacio exclusivo de los nuevos "trapitos" que la Municipalidad no se anima a admitir. Por el contrario, emite falsas encuestas que ni siquiera revisten el más mínimo carácter de seriedad. Es mentira que la cantidad de lavacoches haya disminuido, o quizá ya ni siquiera se dedican a limpiar autos y motos, sino que directamente "exigen" que se les dé dinero.

Lo llamativo es que los "nuevos trapitos" irrumpieron con una violencia inusitada que inclusive acobarda a las personas a visitar comercios a medida que las luces del día comienzan a disminuir. Un lugar crítico es la intersección de Bv Santa Fe y Sargento Cabral, justo en la esquina del Banco de Galicia. Hay quienes prefieren evitar ir al cajero de esa institución financiera e inclusive aquellos que manifestaron que no pueden acceder a algunas de las casas de artículos del hogar, como Bazar Avenida o Electrónica Megatone, ya que el asedio por parte de estos pseudos trabajadores es muy fuerte y la violencia con la que se manejan es aún mayor.

Ya lo hemos dicho hasta el cansancio: no queremos generalizar. Hay quienes lavan autos desde hace muchos años y son respetados por los comerciantes y los automovilistas, pero la irrupción de los nuevos pseudos trabajadores ha tornándose imposible de sobrellevar. Es hora de que desde la Municipalidad se decidan a hacer algo; las consecuencias negativas no tardarán en llegar. Así como están las cosas ahora, Señor Intendente Leonardo Viotti: ¡NO VA MÁS!