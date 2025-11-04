Filtran la frase que Marcelo Tinelli le habría dicho a su hija Juana luego de que ella expusiera la amenaza

El clan Tinelli está convulsionado después de que Juana Tinelli denunciara amenazas de muerte y amedrentamiento. En las últimas horas, filtraron la letal frase que Marcelo Tinelli le habría dicho a su hija luego de que ella expusiera la situación.



Este lunes al aire de Intrusos (América), Soledad Aquino —mamá de Micaela y Candelaria Tinelli— dejó en claro que no le cree a la joven. “Pienso que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”, sentenció.

Incluso dio detalles de cómo se sucedieron las cosas y de su vínculo con el conductor. “Si fuese tan grave el tema, Marcelo no se hubiese ido a Punta del Este. Yo estoy participando en el reality, el jueves había un almuerzo programado y se suspendió por el tema de Juanita”, precisó.

Fue entonces que Rodrigo Lussich expuso: “A mí lo que me cuentan es que el escándalo se suscitó entre el miércoles y el jueves grabando el reality, en el cual Juana ya no participa porque se bajó. Ella vino con todo el tema de la amenaza, se armó un escándalo impresionante, se suspendió la grabación y Tinelli le dijo ‘tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’”.

“Estaba yo ahí”, reafirmó Aquino, que cuestionó las formas y la exposición del tema.

A lo que el conductor sumó: “Alguien de la familia dijo ‘lo quiso joder a Marcelo de caprichosa. No le creen. Y además ella no quiso entregar el celular’”.

Aquino volvió a reafirmar y sentenció: “Me parece desagradable la manera. Esto se habla internamente, me parece una falta de respeto”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.