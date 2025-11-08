Con una inversión de más de $800.000.000, en pocos días se iniciará la obra de remodelación de las veredas del área central

Inicia la Transformación del Bulevar Santa Fe en Rafaela

El Gobierno Municipal de Rafaela ha adjudicado la obra de remodelación del bulevar Santa Fe, tras completar el proceso licitatorio. La empresa seleccionada comenzará los trabajos en los próximos días.

Con una inversión superior a 800 millones de pesos, esta intervención busca modernizar el principal corredor urbano de la ciudad, mejorando su accesibilidad y funcionalidad de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El proyecto fue elaborado en colaboración con el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, y se financiará de manera compartida: el 70% será cubierto por los frentistas y el 30% por el Estado local.

La obra incluirá la renovación integral de las instalaciones de agua y cloacas, junto con un rediseño completo de las veredas, que contará con materiales de calidad, nueva iluminación, mobiliario urbano, espacios verdes ampliados y un diseño que facilitará la circulación peatonal y potenciará la actividad comercial.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de intervenciones estratégicas en el centro histórico, que incluyen la renovación de la Plaza 25 de Mayo, la mejora de los ex Almacenes Ripamonti y un plan de pavimentación de 260 cuadras en distintos barrios. Todas estas acciones buscan mejorar la infraestructura urbana y realzar el espacio público.

Desde el municipio, se considera que esta obra es un paso crucial para revitalizar el casco histórico de Rafaela, preparándolo para recibir a miles de visitantes durante los Juegos Suramericanos y ofreciendo un entorno urbano más atractivo y seguro para la comunidad.