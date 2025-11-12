El Ministro Enrico "le pegó duro" a la Rural de Rafaela

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, responde a críticas de la Sociedad Rural de Rafaela

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, respondió con firmeza a un comunicado emitido por la Sociedad Rural de Rafaela, que cuestionó la implementación de una contribución por mejoras correspondiente a la pavimentación de la Ruta Provincial 70S, que conecta Bella Italia con Aurelia.

Enrico subrayó que la Sociedad Rural debería apoyar los reclamos a nivel nacional por la infraestructura vial, en lugar de limitarse a críticas. "Hemos ido trece veces a Buenos Aires a reclamar por el estado de las rutas nacionales. Sería ideal que las entidades nos acompañen," manifestó.

Contexto de la Obra

La pavimentación del acceso a Aurelia fue una iniciativa de la administración anterior, bajo el gobernador Omar Perotti. Aunque se había comenzado con un proyecto más amplio para mejorar la RP 70, el nuevo gobernador, Maximiliano Pullaro, decidió modificar estas iniciativas debido a la crisis económica y la interrupción de obras en la provincia. Así, se descartó la transformación de esta ruta en una avenida y se detuvieron los avances en la pavimentación hacia Aurelia.

La nueva propuesta implica que aproximadamente 750 productores de la zona aporten alrededor de 2.700 millones de pesos para costear parte de la obra, que tendrá un total estimado de 20.000 millones de pesos. El resto será financiado por la provincia y comunas locales. Hasta diciembre se aceptarán oposiciones de quienes no deseen contribuir.

Transparencia en Costos

Enrico, durante una conferencia de prensa, afirmó que toda la información sobre los costos está disponible en la Dirección Provincial de Vialidad. Recalcó que el sistema de contribución por mejoras ha sido fundamental para el desarrollo de obras en la provincia. "Este modelo es necesario debido a la falta de inversión del gobierno nacional en proyectos de infraestructura," agregó.

El ministro explicó que el aporte del sector productivo corresponde al 15% del costo total de la obra, a abonar en 60 cuotas mensuales, una vez alcanzado el 50% de avance del proyecto.

Otros Proyectos en Curso

Enrico también mencionó que el mismo sistema se está aplicando en otras obras, como en la calle Piedrabuena en Alvear y en varios tramos de rutas en el sur de Santa Fe. En rutas troncales, como la RP 70 entre Recreo y el límite con Córdoba, la provincia continuará responsabilizándose de las reparaciones y mejoras.

Finalizó advirtiendo que, sin un modelo sostenible para la financiación de obras, la situación vial en el país continuará deteriorándose.