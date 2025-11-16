La salud en Rafaela: Una deuda pendiente y la esperanza que el Nuevo Hospital sea un soplo de aire fresco

Por Carlos Zimerman

La medicina en Rafaela es una de las grandes deudas pendientes que tiene la sociedad científica y política con la ciudad y la región. La medicina en Rafaela no es buena; se podría decir que, en su mayoría, es "mercantilista" y de mala calidad. Con la próxima inauguración del Nuevo Hospital de Rafaela, se abre una ventana esperanzadora para que la realidad actual cambie. La ciudad de Rafaela y la región merecen un mayor compromiso.

Nunca es bueno generalizar, pero lamentablemente hay que hablar de "en su mayoría." Seguramente existen buenos médicos que logran escapar al mercantilismo, el cual siempre choca con la eficiencia y, en última instancia, con hechos desgraciados. Auguramos y festejamos la posibilidad concreta de revertir una historia triste que lleva años.

El gran problema de la medicina en Rafaela no son los médicos, reitero, hay excelentes y de muy buenas calidades profesionales y humanas, sino aquellos mercenarios que nada tienen que ver con la noble profesión. Estas personas se mueven por la avaricia y un ansia desmedida de poder, lo que les ha llevado a ocupar un lugar equivocado y causar un inmenso daño a toda la sociedad. Soninescrupulosos que han decidido privilegiar el dinero sobre el bienestar del ser humano, en realidad no son médicos, son mercenarios que les da lo mismo tener un sanatoria o una cancha de pádel, lo importante es recaudar, recaudar y recaudar.

No es conveniente que quienes nada tienen que ver con la medicina manejen la salud de una ciudad desde algún estrado judicial y a 500 kilómetros de Rafaela, solo para incrementar sus "gordos" bolsillos, en algunos casos con dinero manchado de sangre. Es de esperar que esta nueva etapa cambie y, para siempre, una realidad triste y degradada. El Nuevo Hospital es un soplo de aire fresco que alberga esperanza.

Nuevo Hospital Regional de Rafaela

El nuevo hospital, que se inaugurará el 28 de noviembre, promete aumentar la capacidad operativa del sistema de salud en el centro-norte de la provincia. El renovado edificio contará con áreas críticas, quirófanos equipados y un sector de Diagnóstico por Imágenes de última generación. La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, subrayó el impacto positivo de esta inauguración, afirmando que representa “un salto cualitativo para la red provincial” y un compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro por priorizar la salud pública.

Entre las mejoras, se incluye una atención integral en salud mental y un aumento de la capacidad de la Guardia, la cual duplicará su tamaño y permitirá una mejor organización de los ingresos diferenciados para adultos y pediatría. Además, se implementará un método de triage para atender a los pacientes según la gravedad de sus condiciones.

Avances Tecnológicos

El nuevo servicio de Diagnóstico por Imágenes ofrecerá acceso digital directo a estudios desde cualquier efector de la red. Contará con un tomógrafo de 16 cortes, siete ecógrafos, un nuevo mamógrafo y un resonador de alto campo, que mejorará la calidad de las imágenes en múltiples áreas médicas.

Centro Perinatal Moderno

El hospital también albergará un centro perinatal avanzado, que ofrecerá un ambiente preparado para partos respetados y una atención neonatal de calidad. La Maternidad aumentará el número de plazas y renovará su equipamiento, incluyendo cámaras de incubadora que regulan automáticamente temperatura y humedad.

Quirófanos y Áreas de Internación

El complejo quirúrgico del nuevo hospital duplicará la capacidad actual y contará con tecnología de vanguardia, lo que permitirá reducir en un 50% la lista de espera quirúrgica en la región. Las áreas de internación responderán a un modelo de cuidados progresivos y estarán equipadas para manejar pacientes con diversas necesidades.

La ministra Ciancio hizo énfasis en la importancia del equipo de salud, que será fundamental para que esta infraestructura funcione de manera efectiva. La inauguración del nuevo hospital representa una oportunidad crítica para transformar la salud en Rafaela y atender las necesidades de la comunidad de forma adecuada.

Un soplo de aire fresco llega para cambiar la triste historia de lo que es la medicina en Rafaela, confiamos en los grandes médicos que tiene la ciudad, también confiamos que los mercenarios de la medicina den un paso al costado y permitan que la triste situación que lleva años, cambie y para siempre.