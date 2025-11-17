Escándalo en Rafaela con la AC "Rockas Vivas" motivó la presencia de la señal TN. ¿Corrupción por $1000 millones?

"Rockas Vivas" es una Asociación Civil que fue creada hace muy poco tiempo, menos de un año; sin embargo, ya recibió por parte del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro una cifra millonaria que prácticamente alcanza los mil millones de pesos. Rockas Vivas tiene sede en Rafaela y sus integrantes son rafaelinos ligados a los pastores evangélicos liderados por el Diputado provincial Walter Ghione. La denuncia en su momento la efectuó el diputado provincial del PJ, Miguel Rabbia, quien manifestó que solicitó un pedido de informe que hasta la fecha no ha sido respondido.

La Asociación Civil Rockas Vivas, de la ciudad de Rafaela, fue creada en marzo de 2025 y, pocos meses después, firmó un convenio por más de 924 millones de pesos en el marco del programa Redes de Cuidado, que depende de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humanos.

El diputado Rabbia señaló que hay evidencias de que no son casos aislados, en relación a la asociación Perseverar de Rosario y la de Rafaela. “Esta asociación, que a los 60 días de creada había recibido más de 1000 millones de pesos, es una institución sin experiencia en ningún ámbito y no tiene ningún lugar donde ofrecer servicios en la ciudad de Rosario”, sostuvo el legislador sobre Perseverar.

Con respecto a "Rockas Vivas", también fue de conformación express, y se le asignaron altos montos. “Estamos investigando porque es un modus operandi, un método que tiene el gobierno de Pullaro para asignar recursos a instituciones de conformación express, que al poco tiempo de haberlas creado -60 días en promedio- les asignan cifras multimillonarias”, señaló el diputado del PJ, quien agregó que los responsables de estas asociaciones tienen vínculos familiares con los referentes de la Aprecod.

Por último, aseveró que “nos preocupa no conocer con claridad el destino de estos recursos, porque son recursos de los impuestos de todos los santafesinos que van a asociaciones civiles, que rinden cuentas con la simple presentación de la factura. No conocemos a la población nominal beneficiaria de esta asignación multimillonaria de recursos que, insisto, son para cuestiones muy sensibles de la comunidad, como es el tratamiento y la prevención de adicciones, en un tema tan preocupante para toda nuestra ciudadanía”.

El diputado Rabbia quiere saber los fundamentos técnicos y legales que justifican esta asignación, ya que la misma solo tenía dos meses de existencia a la fecha de otorgamiento de los fondos. También solicita el detalle de la población nominal que se beneficiaría con estos recursos y las localidades donde se implementarían las acciones.

Además, el legislador quiere que se informe sobre los antecedentes de trabajo y las actividades desarrolladas en materia social y de adicciones de la Asociación Civil “Rockas Vivas”, así como la experiencia de sus integrantes en el abordaje de estas problemáticas, que justifiquen el otorgamiento de los fondos.

Entre los fundamentos del proyecto, Rabbia remarca que “resulta llamativo que la entidad beneficiaria haya sido creada en marzo de 2025 y se le haya otorgado, a partir de junio del corriente año, el monto de $924.702.000, teniendo una limitada trayectoria institucional”.

“El manejo de fondos públicos de esta envergadura exige la más estricta transparencia, sustentada en criterios claros de selección, experiencia comprobada y capacidad administrativa para garantizar un uso eficiente y eficaz en la lucha contra las adicciones”, añadió el legislador.

En cuanto a la Asociación Civil “Rockas Vivas”, su presidenta es Laura Callejas, y como secretario figura Erica Aguirre. Como tesorero, está Eduardo Callejas. Es llamativo que Laura Callejas sea esposa del Pastor Carlos Cruzado, quien se presenta como funcionario de Aprecod y mantiene reuniones con municipios y comunas en representación de la Agencia provincial.

Esta denuncia motivó la presencia en la ciudad de la señal de noticias TN, que, con el programa que conduce la periodista Luciana Geuna, "Y mañana qué", llegó a Rafaela para realizar un trabajo de investigación que pone al descubierto lo que a toda vista es un entramado de corrupción en el que están involucrados muchos políticos, tanto de los que responden a Walter Ghione como algunos dirigentes oficialistas que aparentemente se vieron beneficiados.

No queremos dejar de destacar la responsabilidad profesional del periodista Gerardo Zanoni, uno de los entrevistados en el programa de Geuna. En una ciudad donde la mayoría del periodismo es absolutamente genuflexo con el poder, la actitud de Zanoni debe ser destacada y ponderada. Así se hace periodismo: dando la cara a la hora de la denuncia y sin miedo al enojo del gobernante de turno.