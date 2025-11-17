El valor de un periodismo comprometido y no "ensobrado"

Por Carlos Zimerman

El escándalo que sacude a Rafaela con la AC Rockas Vivas, en el que están involucradas prominentes figuras del ámbito político provincial y local, nos brindó la oportunidad de ver al periodista Gerardo Zanoni ser consultado por la señal de noticias TN, que se trasladó hasta Rafaela para realizar un trabajo muy serio de investigación. Zanoni no tuvo "pelos en la lengua" y contó en detalle lo que sabía, demostrando un compromiso poco habitual en una ciudad donde el periodismo no es proclive a hablar de los actos de corrupción de políticos que, mediante una pauta oficial, silencian voces y manipulan la realidad.

Zanoni, en su conversación con el periodista que vino a Rafaela para llevar a cabo la investigación, no se guardó nada y relató con lujo de detalles lo que conocía sobre lo que, sin duda, es un gigantesco acto de corrupción que involucra a las más altas figuras del quehacer político provincial, con ramificaciones en nuestra ciudad. No hizo otra cosa que honrar la profesión.

Desde hace mucho tiempo sostenemos que el periodista debe incómodar y molestar; no hay otra forma de ejercer una profesión honesta.

El periodismo en Rafaela es, en su mayoría, genuflexo ante el poder de turno y está atado a una pauta: algunos ven esto como una forma de vida, mientras que otros, por necesidad, se ven obligados a hacerlo. Pero esa es la lamentable realidad que se vive en Rafaela.

Personalmente con Gerardo Zanoni han habido más desencuentros que coincidencias a lo largo de muchos años, pero eso no impide destacar cuando alguien actúa con compromiso y profesionalismo, sin importar las consecuencias.

Lo que pudimos observar ayer de Zanoni es un soplo de aire fresco para una profesión demasiado manoseada y vituperada, acostumbrada a no incomodar al poder y que prioriza una mísera pauta publicitaria por encima de la verdad.