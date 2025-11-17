La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París

La tan esperada entrevista entre la China Suárez y Moria Casán finalmente se llevó a cabo, concluyendo la expectación generada en los días anteriores. En un set diseñado cuidadosamente, ambas figuras intercambiaron definiciones y momentos significativos en "La Mañana con Moria" (El Trece). Durante la charla, la actriz reveló detalles de su romance con Mauro Icardi, que comenzó en 2021 en París, cuando aún estaba con Benjamín Vicuña y él con Wanda Nara.

"Siempre fui de la monogamia, pero lo que sucedió con Mauro fue indescriptible. Nos enamoramos en París", confesó Suárez, quien recordó el ambiente de su primer encuentro: "Llegué nerviosa, vestida de manera sencilla, sin maquillaje". Según la actriz, Icardi fue quien dio el primer paso al enviarle un mensaje en un momento difícil de su vida, destacando que su relación se basa en una amistad profunda.

Suárez también habló de su estado emocional en ese momento, admitiendo que se sentía "bajo tierra" y agotada en su relación anterior. Moria, al respecto, no dudó en preguntar si se refería a Vicuña, a lo que Suárez confirmó, describiendo la rutina y la culpa de la separación.

Las imágenes previas a la emisión de la entrevista, que se anticipó para el lunes, ya habían elevado la expectativa del público. La participación de Icardi generó un giro inesperado, convirtiendo el encuentro en un evento destacado en las redes sociales y programas de espectáculos.

La grabación transcurrió en un ambiente de nervios y distensión. En el set, los detalles de decoración y la vestimenta de ambas, Moria con blusa blanca y pantalones con letras, y la China con un conjunto de chaleco oliva, prometían una charla cálida pero directa.

Con el aire de intimidad creado por la ambientación, el resultado de la transmisión fue un despliegue de confesiones y emociones que encendieron las redes y generaron debates en programas de espectáculos, confirmando que el encuentro cumplió con las altas expectativas del público.