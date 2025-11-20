Formosa registra un rebrote de Covid y pidió implementar medidas de la pandemia

Formosa enfrenta un rebrote de COVID-19 que ha alertado al sistema de salud. En la última semana, se registraron 341 nuevos contagios de un total de 1.422 testeos, lo que representa una positividad del 24%. La provincia actualmente tiene 408 casos activos, aunque no se reportan pacientes internados. Las autoridades advierten que la circulación viral es alta y que podrían complicarse las condiciones si no se refuerzan las medidas preventivas.

Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología, indicó que el aumento en los casos se debe a variaciones de temperatura y al incremento de la transmisión comunitaria. En respuesta, el Ministerio de Desarrollo Humano provincial ha solicitado reactivar varias de las medidas que resultaron eficaces durante la pandemia.

Entre las recomendaciones destacan el uso de barbijo en espacios cerrados, la ventilación de ambientes, el lavado frecuente de manos, evitar el compartir objetos personales y mantener distancia en lugares con alta concentración de personas.

Este rebrote en Formosa sigue la tendencia nacional, donde el último Boletín Epidemiológico Nacional señala que el COVID-19 ha vuelto a ser el virus respiratorio más circulante en el país, superando a la influenza y al Virus Sincicial Respiratorio (VSR). A nivel nacional, la positividad en guardias médicas también se ha situado en el 24%.

Las autoridades formoseñas han reiterado la importancia de mantener hábitos preventivos de manera sostenida para frenar la propagación del virus.