Mársico: Entendemos que los vecinos ya han padecido suficientes aumentos"

Los concejales Lisandro Mársico y Ceferino Mondino, del bloque Unidos, han expresado su oposición a un nuevo aumento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) en el Concejo Municipal de Rafaela. Proponen congelar su valor en $72,71 durante los primeros seis meses de 2026.



Mársico explicó que la ordenanza tributaria regula las contribuciones de los ciudadanos al erario público y que, aunque existe una fórmula polinómica que sugiere incrementos, el Concejo tiene la última decisión. "Podemos votar otra cosa, y lo venimos haciendo", indicó.



El concejal destacó que, en sesiones anteriores, se alcanzaron consensos para aplicar ajustes escalonados, pero ahora el bloque no apoyará nuevas alzas. "Entendemos que los vecinos ya han padecido suficientes aumentos", afirmó.



Ambos concejales justificaron su postura en el contexto económico nacional, donde se busca reducir la carga tributaria. Mársico argumentó que los aumentos previos respondieron a una necesidad de sanear las cuentas municipales y que, ahora que se ha logrado, es momento de cuidar el bolsillo de los ciudadanos.



Además, Mondino recordó que los incrementos anteriores fueron esenciales para equipar al municipio, pero ahora las condiciones han cambiado. "Hoy tenemos las cuentas saneadas", aseguró.



Ambos concejales están firmes en su postura de no aprobar un nuevo aumento y de mantener el congelamiento propuesto. El debate se llevará a cabo este jueves en el Concejo, donde se decidirá si la UCM se incrementa o se mantiene congelada durante el primer semestre de 2026.