Alejandra Maglietti fue víctima de un robo en Palermo y advirtió a sus seguidores

La modelo y presentadora Alejandra Maglietti denunció un robo en Palermo, donde le sustrajeron un bolso que contenía maquillaje, ropa y accesorios que iba a utilizar en el programa "Bendita". Maglietti alertó a sus seguidores a través de redes sociales, señalando que el hecho ocurrió tras utilizar un "inhibidor" de señal.

En una serie de historias en Instagram, la modelo comentó que muchos de sus seguidores le han reportado experiencias similares, especialmente en áreas comerciales. "¡Tengan cuidado!", advirtió, instando a otros a verificar que sus vehículos estén correctamente cerrados al dejarlo estacionado.

Tras conversar con personal de un local en la calle El Salvador, se enteró de que este tipo de robo es común en la zona. Maglietti indicó que está en proceso de obtener grabaciones de cámaras de seguridad para presentar una denuncia, y destacó la necesidad de estar alerta, ya que los delincuentes suelen actuar en momentos en que las personas se bajan del auto rápidamente.