La forma correcta de cocinar brócoli

El brócoli, miembro de la familia de las crucíferas junto a la coliflor y las coles de Bruselas, es conocido por su alta densidad nutricional y bajo contenido calórico. Este vegetal es rico en vitamina C, betacarotenos, hierro, calcio vegetal, potasio, fibra y antioxidantes como el sulforafano, que está relacionado con la prevención de ciertos tipos de cáncer.

A pesar de sus beneficios, muchos evitan el brócoli debido a su sabor amargo y la textura blanda que adquiere al cocinarse en exceso. La cocción es un factor determinante en la conservación de sus nutrientes, y los nutricionistas desaconsejan hervirlo. Según la cocinera especializada Elizabeth Rider, “cuanto más tiempo esté el brócoli en agua, más vitaminas y minerales se pierden”, especialmente la vitamina C y otros compuestos sensibles al calor.

La mejor forma de cocinar brócoli: asado

Rider sugiere que asar el brócoli es el método ideal para conservar sus beneficios. Este proceso, realizado en un horno o una freidora de aire, carameliza los azúcares naturales del brócoli, logrando una textura crujiente y un sabor más agradable, mientras preserva sus antioxidantes.

Instrucciones para preparar brócoli asado:

Precalentar el horno a 200 °C o la freidora de aire a 190 °C. Lavar y secar bien el brócoli. Cortar en ramilletes de tamaño uniforme. Colocar en una fuente para horno o bandeja de freidora, añadir aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Cocinar durante 15 a 20 minutos en el horno o 10 minutos en la freidora, removiendo a mitad de tiempo para un dorado uniforme. Al servir, se puede añadir jugo de limón para realzar el sabor.

Beneficios del brócoli asado:

Conservación de nutrientes: Mejora la retención de vitamina C y antioxidantes.

Mejora la retención de vitamina C y antioxidantes. Textura agradable: Proporciona un bocado crujiente, evitando la sensación pastosa.

Proporciona un bocado crujiente, evitando la sensación pastosa. Versatilidad en la cocina: Ideal como guarnición, en ensaladas o rellenos de tartas.

Ideal como guarnición, en ensaladas o rellenos de tartas. Preparación rápida: No requiere técnicas complicadas ni tiempos prolongados.

Así, el brócoli asado no solo realza sus propiedades nutricionales, sino que también se convierte en una opción deliciosa y fácil de preparar.