Ucrania espera la visita del secretario del Ejército de EE.UU.

Ucrania anticipa la visita del secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, a Kiev antes de que concluyan esta semana, para continuar las negociaciones sobre el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump. Andrí Yermak, jefe de la oficina presidencial ucraniana, anunció esta visita en sus redes sociales, enfatizando la voluntad de las autoridades ucranianas de acelerar las conversaciones y alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

La visita de Driscoll se produce tras un diálogo entre él y Yermak, donde ambos resaltaron los avances logrados en reuniones internacionales recientes y la necesidad de concretar un posible acuerdo. Durante su primera visita a Kiev la semana pasada, Driscoll presentó un acuerdo marco para la paz, que incluía demandas de Rusia, pero tras las negociaciones en Ginebra, la delegación ucraniana, respaldada por socios europeos, logró realizar modificaciones significativas. Entre los cambios, se eliminaron propuestas sobre la cesión de territorios del Donbás y la renuncia de Ucrania a su adhesión a la OTAN.

Yermak indicó que se establecieron "fundamentos sólidos" para continuar el diálogo con Rusia. A pesar de estas modificaciones, Moscú rechazó el nuevo documento, aunque sigue participando en las negociaciones, como la reunión reciente en Abu Dhabi entre emisarios rusos y Driscoll, en la que también estuvo el jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budánov.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky ha manifestado su deseo de reunirse con Trump antes de fin de mes para discutir temas clave. Trump, sin embargo, afirmó que solo acudiría al encuentro si tanto Zelensky como el presidente ruso, Vladimir Putin, están cerca de alcanzar un acuerdo.

Encuentros en Moscú

Trump también informó que el enviado especial Steve Witkoff se reunirá con Putin la próxima semana en Moscú para avanzar en el plan de paz. El presidente estadounidense indicó que Witkoff podría ser acompañado por su yerno y asesor, Jared Kushner, aunque no confirmó su asistencia.

El presidente añadió que no recibirá nuevamente a Zelensky en la Casa Blanca "a menos que haya un acuerdo sobre la mesa" y destacó que su equipo ha logrado "avances significativos hacia el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania". Además, Trump comentó que el plan de paz ha sido ajustado con contribuciones de ambas partes y que quedan pocos puntos de desacuerdo.