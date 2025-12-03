Procesan a dos expresidentes de SanCor: José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez

La fiscalía federal de Rafaela ha solicitado el procesamiento de dos ex presidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que superarían los $1.644 millones. Los imputados son José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes dirigieron el Consejo de Administración de la empresa entre febrero de 2020 y enero de 2024.

La acusación sostiene que durante su gestión retuvieron aportes de los trabajadores sin depositarlos en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, contraviniendo la ley. Según el dictamen obtenido por la Agencia Noticias Argentinas, Gastaldi está implicado en 17 hechos delictivos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le atribuyen 16 hechos en los años 2022, 2023 y enero de 2024.

La investigación se inició tras denuncias de trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes advirtieron que la empresa no había transferido los aportes. La justicia federal tomó el caso tras declarar incompetente a la justicia provincial.

Los informes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP revelaron que SanCor actuó como agente de percepción y retención durante 33 períodos fiscales, sin depositar los fondos correspondientes.

Aunque ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser citados, no negaron las acusaciones. Por ello, la fiscalía ha pedido al juez que ordene su procesamiento según el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. En cuanto a medidas de coerción, se considera suficiente la obligación de informar sobre cambios de domicilio, dado que los acusados no tienen antecedentes penales y han cumplido con las citaciones judiciales.