El Gobierno emite hoy el primer bono en dólares de la era Milei y los analistas se enfocan en un dato clave

El Gobierno vuelve a emitir un bono en dólares. Ofrece un título con ley local y plazo hasta 2029 con el que el Ministerio de Economía busca cubrir parcialmente el pago de vencimientos de enero, que superan los US$4200 millones.



Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo dijo que intentará recaudar US$1000 millones a una tasa menor al 9%. Sin embargo, los analistas del mercado estiman que el monto puede ser mayor, de modo tal de cancelar el vencimiento de capital de los Bonar a 2029 y 2030.

“El objetivo es claro: afrontar el pago de amortizaciones del AL30 y AL29 el 9 de enero por US$1180 millones“, afirmó un reporte de GMA Capital que consideró que esa cifra puede ser considerada como piso para la emisión. “Dado el fuerte descenso del riesgo país y el elevado stock de depósitos en dólares en el sistema financiero, creemos que es factible alcanzar esa cifra”, agregó la compañía.

En esa línea se manifestaron desde Max Capital, donde recordaron que cerca de US$1200 millones del vencimiento de enero corresponden al pago de capital de los títulos a 2029 y 2030.

“En el comunicado anunciando el nuevo bono, el Gobierno mencionó que esos vencimientos serían parcialmente cubiertos con los fondos de la nueva emisión, sugiriendo un tamaño cercano a US$1000 millones, aunque el mercado local esperaba una emisión mayor”, señalaron en esa casa de Bolsa.

Cuál será el costo que pagará el Gobierno

El bono que coloca hoy el Gobierno tiene un cupón de 6,5% anual. Sin embargo, los analistas descartan que saldrá “por debajo de la par” es decir, que por cada lámina de US$100, el Tesoro recibirá menos dólares. Por lo tanto, el costo de la emisión aumentará, aunque la intención oficial es que no llegue a dos dígitos.

A partir de la curva actual de rendimientos, en Max Capital evaluaron que el título se colocará a US$86,70 por cada US$100, lo que dará como resultado un rendimiento al vencimiento de 10,7%.

Por su parte, desde PPI evaluaron que dad la curva local, el rendimiento del bono debería rondar 11,5%, mientras que dijeron que la referencia de los bonos que tienen Ley Nueva York arrojaría un valor cercano al 10%. “Incluso dados estos niveles y considerando las últimas novedades, creemos que el Tesoro apunta a una TIR (tasa interna de retorno) incluso por debajo de esta última referencia”, afirmaron los analistas de esa compañía.

Para asegurarse la demanda local, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitió una resolución en la que permitió que las compañías de seguros tomen cauciones en dólares (es decir, se endeuden en la Bolsa) para comprar el nuevo bono en la licitación. No obstante, les puso un tope a la tenencia de cauciones en dólares equivalente a 20% de su cartera de títulos públicos, incluyendo los que compre este miércoles.

“Las aseguradoras locales podrían, en principio, presionar gracias a la nueva regulación, pero en última instancia, el inversor marginal es una combinación de inversores offshore (extranjeros) y corporativos locales, que no tienen ningún incentivo adicional", afirmó un informe de Max Capital.

“Creemos que la emisión es una noticia positiva para ‘probar el mercado’, independientemente de si sale al 10,8% o 9,8%, pero el gobierno podría buscar beneficios regulatorios para los inversores locales a fin de aumentar la demanda y reducir los rendimientos, en cuyo caso los inversores offshore estarían mayormente ausentes de la colocación", completó.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.