Caputo busca enviar señales al mercado en la antesala del regreso a la deuda en dólares

Caputo busca captar unos u$s1.000 millones a una tasa inferior al 9%.

El bono será a cuatro años, legislación local y cupón del 6,5%.

La colocación apunta a cubrir pagos por más de u$s4.200 millones en enero.

El ministro defendió la falta de acumulación de reservas y ratificó el esquema de bandas.

Estimó que en 2025 podrían comprarse entre u$s7.000 y u$s21.000 millones.

Apostó al desarrollo del mercado de capitales local y a la captación de dólares fuera del sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a colocarse en el centro de la escena financiera al anticipar sus expectativas sobre la inminente emisión de un nuevo bono en dólares, una operación que marcará el regreso del país al endeudamiento en moneda extranjera vía mercado de capitales. En una charla ante empresarios y financistas organizada por el Grupo IEB, el funcionario afirmó que el objetivo oficial es captar “aproximadamente u$s1.000 millones a una tasa por debajo del 9%”, una referencia orientada a moldear las percepciones del mercado antes del resultado de la colocación.

El instrumento, que será licitado este miércoles, tendrá un plazo de cuatro años, legislación local y un cupón de 6,5%. Su principal propósito será cubrir parcialmente el pago de más de u$s4.200 millones a los bonistas previsto para enero, uno de los desafíos más exigentes del calendario financiero del año próximo. En la city la incógnita pasaba por el monto final que lograría reunir el Gobierno y, especialmente, por el costo al que accedería. La frase de Caputo buscó despejar dudas y fijar un marco para evaluar lo que suceda.

En ese mismo encuentro, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que Argentina tiene “un enorme potencial para comprimir el riesgo país” y ubicó las reformas legislativas pendientes como un elemento determinante para avanzar en esa dirección. “Las leyes son la esencia de hacia dónde queremos ir”, sostuvo, en una clara alusión a los proyectos enviados al Congreso y a la expectativa oficial de que el Presupuesto 2026 sea aprobado sin demoras.

Reservas, FMI y el delicado equilibrio cambiario

Caputo también dedicó buena parte de su exposición a responder críticas frecuentes del mercado respecto de la escasa acumulación de reservas. Reiteró que la estrategia oficial apunta a evitar compras masivas de divisas mientras la demanda de dinero no haya recuperado niveles que permitan absorber esa expansión sin generar tensiones inflacionarias ni presión inmediata sobre el tipo de cambio. “Queremos que la compra de dólares sea lo más barata posible”, dijo.

De acuerdo con su diagnóstico, el país no está en condiciones de abandonar el esquema de bandas cambiarias ni de avanzar hacia una flotación libre en el corto plazo. Según indicó, el FMI “no va a forzar” esa transición y ya hay un consenso técnico respecto de sostener la actual política cambiaria. “Es muy pretencioso querer flotar de un día para el otro en un país que todavía tiene volatilidad política”, señaló.

En términos de proyecciones, el ministro estimó que la acumulación de reservas para 2025 podría ubicarse entre u$s7.000 millones y u$s21.000 millones, dependiendo de cómo evolucione la demanda de dinero y del ingreso de divisas por deuda e inversiones. “La cuenta financiera de la balanza de pagos será la fuente principal de dólares”, afirmó.

La apuesta por profundizar el mercado local

Otro eje central de su presentación fue la intención de ampliar la profundidad del mercado de capitales argentino. Caputo sostuvo que uno de los puntos clave de la reforma laboral —la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL)— será determinante para sumar liquidez al sistema financiero local. Estos fondos se conformarían con tres puntos hoy destinados al sistema jubilatorio y permitirían asistir a empresas ante eventuales despidos.

El ministro planteó que el desarrollo de un mercado interno robusto es condición necesaria para reducir la dependencia de Wall Street. “Argentina tiene que desarrollar un mercado propio. Es un objetivo de esta gestión terminar lo más posible con esa dependencia”, enfatizó.

También destacó el principio de presunción de inocencia incluido en el proyecto de reforma tributaria, que permitiría reingresar al sistema financiero parte de los u$s243.000 millones que los argentinos mantienen fuera de los bancos. “Es un absurdo que ese dinero esté perdiendo 5% anual”, remarcó.