Milei: "No lo voy a vetar, tenemos Presupuesto 2026"

Luego de la media sanción que recibió el Presupuesto 2026 el jueves por la madrugada en la Cámara de Diputados, empezaron a circular versiones que afirmaban que el presidente Javier Milei podría vetar la iniciativa ya que el capítulo XI -que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, entre otras cosas- había sido rechazado. Sin embargo, el mandatario celebró la aprobación y aseguró que seguirá adelante con el proyecto y va a "acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero".

"No lo voy a vetar, tenemos Presupuesto", confirmó el Presidente durante una entrevista en LN+.

A pesar del rechazo del capítulo XI, el mandatario destacó: "Hemos podido sancionar el Presupuesto", dijo luego de que la iniciativa recibiera la aprobación de Diputados y señaló: "En la batalla legislativa hubo 14 contiendas. La primera fue lograr el quórum, después que se vote por capítulos y finalmente que se hayan aprobado 11 de los 12 capítulos que se votaron. Hoy tenemos media sanción, eso me parece muy importante", celebró.

A su vez, remarcó que el texto está "construido sobre la base del déficit cero" y aseguró que, de esta manera, "el superávit primario va a cubrir por lo menos el pago de intereses o más".

Respecto al rechazo del apartado mencionado, explicó que van a "acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero" y enfatizó que esa es "la política importante". Sobre este punto, aclaró que "no va a subir impuestos" y afirmó que "no es trivial la forma en la que se consigue el superávit fiscal".





Milei negó una "traición a Macri" y le deseó una "pronta recuperación" a Cristina Kirchner

También respecto a la agenda parlamentaria, Milei habló de las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), que generaron un fuerte descontento dentro del PRO, que había postulado a Jorge Triaca, aunque no consideró que haya sido una "traición a Macri". "Es parte de cómo se maneja la lógica de la política", afirmó.

A su vez, aclaró: "No tengo ningún pacto con (Sergio) Massa, vienen mintiendo sistemáticamente con eso. Me endosan acuerdos con él y con Cristina (Kirchner) y, sin embargo, Cristina terminó presa en este gobierno", lanzó. Al mencionar a la expresidenta, el periodista Luis Majul habló su estado de salud, ya que tuvo que ser intervenida por un cuadro de apendicitis y permanece internada en el sanatorio Otamendi, y Milei expresó: "Separo lo político de lo humano, que tenga una prota recuperación".

Respecto a la falta de designación de jueces y a un eventual segundo intento por aprobar el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, señaló que "no es el momento", al argumentar que aún no cuenta con los números en la Cámara alta.

"Tengo que lograr tener los dos tercios en el Senado y hoy no están esos números. Va a hacer tensar la situación de manera innecesaria y no estoy dispuesto a darle ningún tipo de concesión al kirchnerismo. Entonces, cuando podamos juntar los dos tercios sin tener que golpearle la puerta al kirchnerismo lo haremos", explicó Milei.

Milei, sobre el nuevo titular de ARCA: "Causas abiertas pueden tener un montón de personas"

Otro de los tantos temas que abordó Milei fue la designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El mandatario destacó que se trata de "la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina" y que "es un capital humano difícil de reemplazar”.

El flamante funcionario tiene causas judiciales abiertas por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas, vinculada a tres inmuebles no declarados en Estados Unidos aunque el Presidente desestimó estas acusaciones. "Causas abiertas pueden tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender", lanzó el mandatario.

El Presidente afirmó que Argentina va a pagar los vencimientos de deuda de enero

En materia económica, el Presidente habló de los vencimientos de deuda con acreedores privados de u$s4.212 millones del próximo 9 de enero y aseguró: "Vamos a pagar". En detalle, aseguró que hay "distintas alternativas". "Ya tenemos gran parte del cash y tenemos opciones de financiamiento. Solo de ofertas REPO de diferentes bancos recibimos u$s7.000 millones. Así que estamos tranquilos".

Por otro lado, habló de los cambios que anunció la semana pasada el Gobierno en materia económica, con un nuevo plan de compra de reservas y modificaciones en el esquema de bandas de flotación cambiaria.

"Las bandas están para neutralizar la volatilidad. Ahora van a estar alineadas con la inflación. Si llegáramos a inflación cero -lo cual anticipó que podría suceder entre junio y agosto de 2026-, se abrirían mucho más. La idea es ir a un esquema que otorgue flexibilidad. Lo relevante sigue siendo aun así que el tipo de cambio sigue dentro de la banda cambiaria. El dólar jamás llegó a tocar el techo de la banda. Quiere decir que el trabajo está bien hecho. Insisto: esto lo que hace es mantener en términos reales la banda".

Sobre el segundo punto del plan del Gobierno para 2026, sostuvo: "Ahora nosotros vamos a acumular reservas, y lo vamos a hacer contra la demanda de dinero. Si se mantiene la base monetaria en términos de PBI, vamos a comprar u$s10.000 millones o incluso hasta u$s17.000 millones".

También dentro del plano económico, Milei destacó la baja de la pobreza durante su administración y enfatizó que es un "logro espectacular". En ese sentido, cuestionó las métricas que señalan una caída marcada del consumo: “Dicen que se consume cada vez menos pero estamos en máximos históricos de consumo, es el mayor de los últimos 8 años. Está cambiando la forma en la que consumen las personas”, argumentó y afirmó: "Bajamos 30 puntos la pobreza, es algo histórico".

Reforma laboral: Milei reiteró que "no es contra nadie, es a favor de los trabajadores"

Cerca del final de la entrevista, el libertario habló de la reforma laboral, una de las iniciativas que impulsa su administración en el Congreso en este período de sesiones extraordinarias. Respecto a la situación del mercado de trabajo en Argentina, analizó que uno de los "grandes problemas" que tiene el país "son las indemnizaciones" porque "están absolutamente desatinadas"

Para solucionar el problema, Milei explicó que el Gobierno introdujo la siguiente medida: "Los honorarios de los abogados no van a ser proporcionales a las demandas. La indemnización sigue siendo la misma, un mes por cada año de trabajo. Lo que se va a corregir son los abusos que se cometían desde el Poder Judicial contra las empresas y que provocaban cierres".

"Estamos apuntando a que se formalicen los trabajadores, que se generen más puestos y con mejores salarios. No es antisindical. No es contra nadie, es a favor de los trabajadores", remarcó el mandatario.

A su vez, habló de las críticas que apuntan al cierre de empresas y despidos, el presidente desestimó los reclamos y lo explicó con datos: “Usted tiene que mirar el agregado. Lo que caracteriza a este Gobierno es que hace reformas estructurales, hicimos 13.500. Cuando se hace eso la estructura de precios relativos cambia, la asignación de recursos también, se crean empresas en un lado y se destruyen en otro, en el neto estamos mejor, el PBI mejoró“, justificó.

"Una vez que termine la política a mi no me ven más", remarcó Milei

Por último, Milei negó categóricamente la posibilidad de reformar la Constitución y cambiar el tiempo de los mandatos presidenciales y aclaró: “Mi vida política son cuatro años u ocho. Una vez que termine la política a mi no me ven más, no participo más. Yo le propuse a la sociedad un programa de Gobierno. Logramos los objetivos en dos años”, dejó en claro.

Para cerrar, analizó la posibilidad de una posible reelección en 2027: “Cumplimos con los objetivos en dos años. Evaluaremos si tiene sentido que siga o no, y quien lo va a determinar es la gente”, concluyó.

