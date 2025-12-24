Garbellini se despega de las acusaciones y señala a Spagnuolo como el poder real en la ANDIS

Garbellini negó haber integrado una organización criminal y presentó un descargo escrito ante la Justicia.

Apuntó a Diego Spagnuolo como quien concentraba el poder decisorio en la ANDIS.

El ex funcionario fue director de Acceso a los Servicios de Salud y administraba el programa Incluir Salud.

Fue desplazado junto a Spagnuolo tras el escándalo por audios sobre presuntas coimas.

Un imputado declaró que recibía órdenes directas de Garbellini, según la causa.

El fiscal investiga vínculos con proveedores y la posible influencia de terceros sin cargo formal.

La causa judicial que investiga presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con el descargo presentado por Daniel María Garbellini, ex funcionario del organismo, quien negó haber integrado una organización criminal y apuntó de manera directa contra el entonces director Diego Spagnuolo, a quien acusó de haber concentrado “la suma del poder” dentro de la estructura.

Según confirmaron fuentes judiciales, Garbellini realizó una presentación escrita de más de 30 páginas en la que buscó despegarse de las imputaciones que pesan sobre él en el expediente que analiza irregularidades en la compra de medicamentos a droguerías. En ese escrito, sostuvo que no tenía capacidad decisoria real y que todas las determinaciones relevantes pasaban por Spagnuolo, quien contaba con la firma y la facultad de “hacer y deshacer” dentro de la ANDIS.

Abogado de profesión, Garbellini llegó a la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Javier Milei y ocupó un cargo clave: la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, desde donde se administraba el programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social. Su nombramiento se produjo el 3 de junio de 2024, en un contexto de recambio de autoridades y revisión de la estructura heredada.

El ex funcionario fue uno de los desplazados por el Gobierno tras la difusión de audios que revelaron una supuesta trama de sobornos vinculada a proveedores del organismo. En esas grabaciones, que finalmente no fueron incorporadas como prueba en el dictamen del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo mencionó a Garbellini y lo vinculó con Eduardo “Lule” Menem, dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Esa referencia, sin embargo, no tuvo impacto procesal hasta el momento.

En su descargo, Garbellini reconstruyó su llegada a la ANDIS y detalló las funciones que desempeñó durante su breve paso por el organismo. Subrayó que las decisiones estratégicas, los cambios de personal y la orientación general de la gestión fueron definidos por Spagnuolo, quien —según afirmó— le comunicó que el objetivo era reemplazar a todos los funcionarios de la administración anterior.

Uno de los tramos más duros del escrito apunta directamente al ex director de la Agencia. Allí, Garbellini sostiene que Spagnuolo concentró el control absoluto del organismo y actuó sin contrapesos internos. Esa descripción busca reforzar la idea de que él carecía de autonomía real y que su rol se limitaba a ejecutar lineamientos previamente definidos.

La estrategia defensiva de Garbellini choca, sin embargo, con otra línea de la investigación. Hasta el momento, el único imputado que prestó declaración indagatoria fue Roger Grant, también funcionario de la ANDIS, quien aseguró que recibía instrucciones directas de Garbellini. Según su testimonio, era su jefe quien le indicaba cómo proceder en las gestiones bajo análisis.

Además, el fiscal Picardi sostiene que existen elementos que vinculan a Garbellini con el médico urólogo Pablo Atchabahian, otro de los imputados en la causa. De acuerdo con la acusación, Atchabahian —antiguo superior de Garbellini— habría impartido órdenes sin tener cargo ni designación formal, influyendo en la liberación de pagos, el destrabe de expedientes y la aceptación de cotizaciones de determinadas empresas proveedoras.

Garbellini rechaza esa interpretación y niega haber actuado bajo las órdenes de terceros ajenos a la estructura formal del organismo. En su presentación, insiste en que no integró ni integra ninguna asociación ilícita y que su actuación siempre estuvo subordinada a la conducción de Spagnuolo.

La causa continúa en etapa de investigación y aún restan definiciones clave, tanto en el plano procesal como político. El descargo de Garbellini introduce una nueva disputa de responsabilidades dentro de la ANDIS y expone las tensiones internas de un organismo sensible, encargado de administrar recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la población.