Dólares liberados y un nuevo intento por atraer el ahorro al sistema

Desde el 2 de enero se liberaron los dólares blanqueados en cuentas CERA sin impuesto

El monto total asciende a unos 23.000 millones de dólares

El Gobierno apuesta ahora a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Menos del 10% del ahorro en dólares fuera del sistema fue regularizado

El objetivo es atraer capitales hoy “debajo del colchón”

El nuevo régimen de Ganancias reduce el control sobre la evolución patrimonial

Desde este 2 de enero, quienes blanquearon dólares durante 2024 y mantenían sus fondos en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) quedaron habilitados a retirar el dinero sin pagar el impuesto especial. La medida alcanza a unos 23.000 millones de dólares, en su mayoría correspondientes a exteriorizaciones por montos inferiores a los 100.000 dólares, y marca un nuevo capítulo en la estrategia oficial para atraer al sistema financiero un volumen de ahorro que históricamente permanece fuera de los bancos.

El proceso de regularización de activos lanzado el año pasado fue considerado exitoso por el equipo económico. No solo permitió una inyección relevante de divisas en el sistema, sino que también colaboró con la recomposición de las reservas del Banco Central. Con ese antecedente, el Gobierno apuesta ahora a profundizar el cambio de comportamiento de los ahorristas a través de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, una iniciativa que en los despachos oficiales prefieren no definir como un “blanqueo permanente”, aunque en la práctica comparte varios de sus objetivos.

Los números explican la expectativa oficial. Según datos del INDEC al tercer trimestre del año, los argentinos atesoraban fuera del sistema financiero unos 251.210 millones de dólares. El dinero exteriorizado en 2024 representa menos del 10% de ese total, lo que deja a la vista un margen amplio para futuras incorporaciones. La lectura del Gobierno es que gran parte de esos fondos no proviene de actividades ilegales, sino del ahorro defensivo de familias y pequeños empresarios que buscan preservar valor frente a la volatilidad económica.

Una de las preguntas centrales tras la liberación de las cuentas CERA es qué ocurrirá con esos dólares. En el mercado predomina la idea de que la mayoría permanecerá en el sistema financiero. El diseño del blanqueo fue clave para ese resultado. Quienes declararon menos de 100.000 dólares pudieron retirar sin costo desde el inicio, mientras que los montos mayores estuvieron sujetos a alícuotas decrecientes según el momento de ingreso, con la posibilidad de quedar exentos si se mantenían los fondos hasta enero de 2026.

Eso implica que quienes querían retirar el dinero para volver al “colchón” o destinarlo a otros usos ya lo hicieron. Muchos pequeños ahorristas sacaron sus dólares durante 2024, y una parte de los grandes declarantes optó por pagar el impuesto para disponer anticipadamente de los fondos. Para los analistas, el remanente que continúa en las cuentas CERA tenderá a quedarse, ya sea como ahorro bancario o canalizado hacia inversiones puntuales, como la compra de inmuebles o vehículos. La inversión financiera, en cambio, aparece como una opción minoritaria.

El desafío de fondo es más estructural. En la Argentina, el conjunto del sector público y privado acumula activos en dólares por unos 483.000 millones, de los cuales cerca de la mitad permanece fuera del circuito financiero, sin generar rendimiento alguno. Esa conducta refleja una desconfianza persistente en la economía y en las instituciones, que atraviesa tanto a los ahorros en moneda extranjera como a los denominados en pesos.

La Ley de Presunción de Inocencia Fiscal busca alterar esa lógica. El principio central es invertir la carga de la prueba: salvo indicios concretos, el Estado asumirá que los fondos utilizados por los contribuyentes tienen origen lícito. Para operar bajo este esquema, las personas deberán adherir al régimen de Ganancias Simplificado, que deja de lado el control sobre la evolución patrimonial y se concentra exclusivamente en la facturación declarada.

El cambio no está exento de tensiones. Los bancos, que hoy concentran los dólares del blanqueo, expresan reparos por las exigencias de los estándares internacionales contra el lavado de dinero, que los obligan a reportar movimientos inusuales. Aun así, el Gobierno confía en que la combinación de incentivos fiscales y menor presión regulatoria termine por inclinar la balanza y acerque, gradualmente, una porción mayor del ahorro argentino al sistema formal.