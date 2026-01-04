Maximiliano Pullaro anticipó que todavía no traerá al país los u$s800 millones de deuda captados en EEUU

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que no liquidará de inmediato los u$s800 millones obtenidos en Estados Unidos, en desacuerdo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. "A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco", comentó Pullaro en una entrevista con Cadena 3 Rosario.

El mandatario explicó que el dinero será habilitado conforme se aprueben los certificados de obra para proyectos de infraestructura. "No hay presión que valga", afirmó, en respuesta a la insistencia de Caputo para que la provincia repatriara los fondos de inmediato.

Pullaro subrayó la dificultad de sincronizar los fondos con el aumento del dólar y reafirmó su compromiso de proteger los recursos de Santa Fe. "Nosotros sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, que es cuidar a los santafesinos", dijo.

A principios de diciembre, Santa Fe colocó deuda internacional por u$s800 millones a un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,1%. Fue el segundo distrito argentino en obtener financiamiento en dólares tras las elecciones legislativas, después de que la Ciudad de Buenos Aires lo hiciera previamente.

La provincia recibió ofertas por u$s1.800 millones de más de 111 inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas, lo que destaca el interés en su crédito, con la intención de lograr una tasa más accesible. Además, hubo una oferta local de u$s350 millones de más de 800 inversores argentinos.

El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, calificó la operación como "un día histórico" y resaltó que los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal de Santa Fe y su gestión responsable de las cuentas públicas.