Por Carlos Zimerman

Con el reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, vemos la posibilidad de un "nuevo amanecer" para el país sudamericano. Este momento no solo tiene implicaciones políticas, sino que también representa una oportunidad para que el pueblo venezolano recupere su libertad y dignidad, tanto anheladas en estos años de opresión.

El optimismo que se ha desatado es comprensible: “¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”. Esta declaración es compartida por muchos, incluido Landau, quien ha instado al pueblo venezolano a alzarse en defensa de sus derechos. La captura de Maduro no puede ser simplemente un cambio en los titulares; debemos verlo como un llamado a la acción para que los ciudadanos se involucren en el proceso de reconstrucción de su nación.

Es realmente vergonzoso que alguien como Maduro haya logrado mantenerse en el poder tras las elecciones de julio de 2024, en las que se evidenció una clara victoria de la oposición con candidatos como María Corina Machado y Edmundo González, quienes ganaron de forma aplastante. Este hecho es un reflejo de la crisis política que ha provocado un éxodo masivo de venezolanos, creando inestabilidad en todo el hemisferio occidental. La migración forzada de millones no solo perjudica a Venezuela, sino que también plantea desafíos significativos para los países vecinos y para todo un continente que anhela la estabilidad.

Por lo tanto, este "nuevo amanecer" no solo es un momento de celebración, sino un imperativo para que el pueblo venezolano se organice y exija el cambio necesario. La justicia, la democracia y la reconstrucción del país dependen de la participación activa y la resiliencia de su gente. La página puede estar comenzando a girar, pero el verdadero trabajo apenas está por comenzar.