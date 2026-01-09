Milei designó a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica por decreto y en comisión

Javier Milei designó por decreto a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica.

El nombramiento es “en comisión” y rige durante el receso del Senado.

La decisión se apoya en facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.

Bélgica otorgó el plácet de estilo, requisito indispensable para la designación.

Iglesias fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y promotor del acuerdo Mercosur-UE.

La embajada en Bélgica es estratégica por su rol en el vínculo con la Unión Europea.

El presidente Javier Milei designó por decreto a Fernando Iglesias como nuevo embajador argentino ante el Reino de Bélgica, en una decisión que combina fundamentos constitucionales, necesidad operativa en la política exterior y una definición política sobre el perfil de los representantes diplomáticos del país. El nombramiento, formalizado a través del Decreto 6/2026 publicado en el Boletín Oficial, establece que Iglesias ocupará el cargo de “Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante Bélgica” bajo la modalidad “en comisión”.

La medida se apoya en las atribuciones que la Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo, en particular las previstas en el artículo 99, incisos 7 y 19. Esos artículos habilitan al Presidente a efectuar nombramientos transitorios durante el receso del Senado, instancia en la que se encuentra actualmente el Congreso. Bajo este mecanismo, el Ejecutivo puede cubrir cargos que requieren acuerdo legislativo hasta que se inicie el próximo período de sesiones ordinarias.

Desde el Gobierno se argumentó que la designación resulta necesaria para garantizar la continuidad de la representación diplomática argentina en Bélgica y asegurar la correcta atención de los asuntos bilaterales e internacionales. La figura del embajador en comisión es utilizada habitualmente para evitar vacíos institucionales en destinos estratégicos, especialmente en contextos de recambio político o demoras en los procesos parlamentarios.

El decreto también recuerda que la Ley del Servicio Exterior de la Nación autoriza al Poder Ejecutivo a designar, de manera excepcional, embajadores que no pertenezcan a la carrera diplomática. Esa posibilidad está sujeta a que el nombrado reúna condiciones relevantes de idoneidad, experiencia y trayectoria, requisitos que, según el criterio del Gobierno, Fernando Iglesias cumple. La decisión vuelve a poner en primer plano el debate sobre el equilibrio entre diplomacia profesional y designaciones políticas en el servicio exterior.

Un elemento clave para avanzar con la designación fue el otorgamiento del plácet de estilo por parte del gobierno belga. Ese aval diplomático, indispensable en las relaciones internacionales, confirma la aceptación del representante argentino por el país receptor y habilita formalmente el inicio de sus funciones. Iglesias, dirigente del PRO alineado políticamente con La Libertad Avanza, asumirá así la representación ante un país central para el vínculo con la Unión Europea.

La designación no resulta ajena a la trayectoria reciente de Iglesias en temas internacionales. Durante su mandato como diputado nacional, se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, un rol que le permitió tomar contacto directo con agendas multilaterales y con representantes políticos de otros países. En ese marco, integró delegaciones oficiales en viajes al exterior encabezados por el presidente Milei y participó de instancias de diálogo con parlamentarios extranjeros.

Uno de los ejes centrales de su actividad legislativa fue la promoción del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que el actual Gobierno considera estratégico para la inserción internacional de la Argentina. En octubre pasado, Iglesias estuvo en Bruselas, donde mantuvo reuniones vinculadas tanto al acuerdo birregional como al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y Bélgica. En ese mismo viaje, se reunió con el embajador belga en Buenos Aires y destacó públicamente el interés en ampliar el comercio y las inversiones.

La elección de Bélgica como destino no es menor. Además de su peso propio como economía europea, el país cumple un rol institucional clave al albergar a las principales autoridades de la Unión Europea. En ese contexto, la embajada argentina en Bruselas adquiere una relevancia que excede el vínculo bilateral y se proyecta sobre la relación con el bloque comunitario en su conjunto.

El nombramiento de Iglesias se inscribe así en una estrategia más amplia del Gobierno para alinear la política exterior con su agenda económica y comercial, apostando a figuras con peso político y afinidad con el rumbo oficial. Al mismo tiempo, el carácter “en comisión” del cargo deja abierta la discusión futura en el Senado, donde la designación deberá ser ratificada para adquirir carácter permanente.