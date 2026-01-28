La deuda récord de las naciones más ricas amenaza el crecimiento mundial

Durante décadas, la deuda aplastante ha sembrado la miseria en las naciones pobres y de renta baja del mundo. Pero la amenaza del endeudamiento insostenible que ahora se cierne sobre la economía mundial proviene de algunos de los países más ricos.



La deuda récord o casi récord de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Japón amenaza con frenar el crecimiento y sembrar la inestabilidad financiera en todo el mundo.

En casa, significa que los países deben hacer frente al pago de intereses con dinero que, de otro modo, podría haberse destinado a sanidad, carreteras, vivienda pública, avances tecnológicos o educación.

El ansia de más y más préstamos también ha hecho subir los costos de los préstamos, engullendo una mayor parte del dinero de los contribuyentes. También puede hacer subir los tipos de interés de los préstamos a empresas, consumidores y automóviles, así como de las hipotecas y las tarjetas de crédito, e impulsar la inflación.

Y quizá lo más preocupante sea que la deuda excesiva --aumentada incluso cuando una economía es relativamente sólida y las tasas de desempleo son bajas, como en Estados Unidos-- da a los gobiernos menos margen para responder cuando las cosas se tuercen.

Kenneth Rogoff, profesor de Economía de Harvard, dijo: "Quieres poder gastar mucho y rápido cuando lo necesitas".

¿Qué ocurre si hay una crisis financiera, una pandemia o una guerra? ¿Y si hay una necesidad repentina de más gasto en servicios sociales y ayuda a los desempleados debido a los cambios provocados por la inteligencia artificial o los desastres relacionados con el clima?

Pedir prestado mucho dinero se vuelve rápidamente más difícil --y caro-- cuando la deuda nacional ya está por las nubes.

La semana pasada, en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Donald Trump ocupó el centro del escenario, pero al margen, los ministros de finanzas se preocuparon por su capacidad para financiar una lista cada vez mayor de necesidades, desde ejércitos reforzados hasta redes eléctricas mejoradas.

Cuando una economía es fuerte y los tipos de interés son bajos, el endeudamiento público puede apoyar el crecimiento y, en tiempos difíciles, puede ayudar a reforzar el gasto. El ciclo de endeudamiento sobrecargado comenzó con la crisis financiera y la recesión de 2008, cuando los gobiernos se apresuraron a proporcionar ayuda a los hogares en apuros y los ingresos fiscales cayeron. Los programas de ayuda durante la pandemia del COVID-19, cuando las economías se cerraron y los costos de la atención sanitaria se dispararon, dispararon los niveles de deuda aún más, ya que los tipos de interés subían y superaban al crecimiento.

Pero los niveles de deuda no disminuyeron. Y ahora, en seis de las naciones ricas del Grupo de los 7, la deuda nacional iguala o supera la producción económica anual del país, según el Fondo Monetario Internacional.

Cada vez más países se ven presionados por la demografía y el lento crecimiento. En Europa, Reino Unido y Japón, el envejecimiento de la población ha disparado los costos de la asistencia sanitaria y las pensiones del gobierno, al tiempo que se ha reducido el número de trabajadores que aportan los ingresos fiscales necesarios.

La necesidad de reconstruir las infraestructuras e invertir en tecnología avanzada en muchas regiones también es urgente. Un estudio de un año de duración solicitado por el brazo ejecutivo de la Unión Europea concluyó que el bloque de 27 miembros necesitaba gastar 900.000 millones de dólares más en cosas como inteligencia artificial, una red energética compartida, supercomputación y formación avanzada de los trabajadores para competir eficazmente.

En Reino Unido, costará al menos 300.000 millones de libras (410.000 millones de dólares) mejorar las infraestructuras durante la próxima década, según el Future Governance Forum, un grupo de reflexión de Londres. Se necesitarán miles de millones más para revitalizar su renqueante Servicio Nacional de Salud.

Los intentos de recortar el gasto público en Italia, donde la deuda equivale al 138 por ciento del producto interior bruto, recortando la sanidad, la educación y los servicios públicos, o en Francia elevando la edad de jubilación, han desatado protestas vehementes.

Francia, que lleva meses estancada políticamente en torno al presupuesto, vio rebajada la calificación de su deuda soberana el pasado otoño, lo que suscitó dudas sobre la estabilidad financiera del país.

Mientras tanto, el mundo se ha vuelto más peligroso. Las tensiones entre China y Estados Unidos se han agudizado. Europa se ve amenazada por una Rusia cada vez más agresiva y un presidente estadounidense beligerante.

La mayoría de los países han respondido apoyando significativamente a Ucrania con miles de millones de dólares y aumentando el gasto militar. Los miembros de la Alianza del Atlántico Norte acordaron dedicar finalmente el 5 por ciento de su producto interior bruto a defensa. Japón también está ampliando sustancialmente su presupuesto militar.

La deuda de Tokio ya es asombrosa. Equivale a más del doble de la producción económica anual del país.

La perspectiva de un agujero aún más profundo aumentó la semana pasada, cuando la primera ministra, Sanae Takaichi, convocó repentinamente unas elecciones anticipadas. Tanto los demócratas liberales de Takaichi como los partidos de la oposición prometen aumentar el gasto y bajar los impuestos.

Takaichi, por ejemplo, ha propuesto suspender el impuesto sobre el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, una medida que el Ministerio de Finanzas calcula que costaría más de 30.000 millones de dólares anuales.

Durante décadas, Tokio consiguió financiar su gasto mediante tipos de interés bajísimos que minimizaban los costos de los préstamos. El Banco de Japón empezó a invertir su prolongada política de tipos de interés ultrabajos en 2024.

Está actuando con lentitud por temor a la inestabilidad financiera, dijo Rogoff, de Harvard. Japón ha "atiborrado de deuda todos los orificios del sector financiero: fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos. Y hay presiones inflacionistas".

La combinación de bajos tipos de interés y elevada inflación perjudica especialmente a las familias trabajadoras y de rentas medias, que ven cómo se erosiona el valor de sus ahorros.

El anuncio de Takaichi sacudió a los inversores. Los tenedores de bonos empezaron rápidamente a vender y el rendimiento de los bonos --los intereses que pagan los gobiernos cuando piden dinero prestado-- se disparó.

La inquietud se extendió a otros mercados financieros. Los inversores japoneses son históricamente los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro estadounidense. Pero los mayores rendimientos de los bonos japoneses podrían hacerles recortar sus compras de deuda estadounidense para aprovechar los mayores rendimientos en su país.

La semana pasada, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a su nivel más alto desde agosto.

Las turbulencias hicieron saltar las alarmas entre algunos inversores. Ken Griffin, director ejecutivo del gigante de los fondos de cobertura Citadel, calificó la liquidación como una "advertencia explícita" a otras naciones muy endeudadas como Estados Unidos, señalando que ni siquiera la economía más fuerte y grande del mundo es inmune a los riesgos.

La fe en la solvencia de Estados Unidos se tambaleó brevemente el pasado mes de abril, cuando el bombardeo de cambios de aranceles de Trump provocó un repentino aumento de los rendimientos del Tesoro.

Los bonos estadounidenses siguen siendo un refugio seguro en un mundo arriesgado. Sin embargo, la errática política económica del presidente y las guerras comerciales son una de las razones por las que la deuda actual no se parece a ningún otro episodio de la historia estadounidense, dijo William Gale, autor de Fiscal Therapy: Curing America's Debt Addiction and Investing in the Future.

La deuda nacional estadounidense asciende actualmente a 38 billones de dólares, aproximadamente el 125 por ciento del tamaño de la economía estadounidense.

Trump ha actuado como Max Bialystock en The Producers, prometiendo pagos a agricultores, contribuyentes y tenedores de bonos con un bote limitado de dinero. Los analistas esperan que las elecciones intermedias impulsen a la Casa Blanca a gastar aún más libremente el año que viene.

Este mes, Trump prometió aumentar aún más el gasto militar hasta 1,5 billones de dólares durante el próximo año fiscal, lo que el Comité para un Presupuesto Federal Responsable calculó que añadiría 5,8 billones de dólares a la deuda nacional, incluidos los intereses, en 10 años.

Los pagos netos de intereses se han triplicado en los últimos cinco años, alcanzando aproximadamente 1 billón de dólares. Ahora se comen el 15 por ciento del gasto de Estados Unidos, el segundo mayor gasto después del Seguro Social.

Gale, quien recientemente fue coautor de un estudio sobre la deuda estadounidense, advirtió que la perspectiva continua de una deuda creciente amenaza el papel del país como líder económico y socava la confianza de los inversores en los bonos del Tesoro y en el dólar.

También aumenta la carga sobre los hijos y nietos de esta generación. Como explicó Gale, "cuanto más consumas ahora, menos podrás consumir después".

