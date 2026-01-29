Reservas en alza y bonos en rally: el mercado celebra el ritmo del Banco Central

El Banco Central ya compró más de u$s1.000 millones en enero, superando las expectativas del mercado.

Los bonos soberanos en dólares registran subas y el riesgo país cayó a mínimos desde 2018.

La acumulación de reservas se apoya en emisiones de deuda corporativa y provincial.

Analistas proyectan ganancias de hasta 25% en bonos largos si continúa la compresión del riesgo.

El flujo del agro y nuevas colocaciones externas refuerzan la oferta de divisas.

La sostenibilidad del rally dependerá del desempeño del BCRA y del contexto político.

El inicio del año encontró al Banco Central con una dinámica de compras de dólares muy por encima de las proyecciones iniciales. En menos de un mes, la autoridad monetaria acumuló más de mil millones de dólares en el mercado de cambios, una señal que no pasó desapercibida para los inversores y que comenzó a reflejarse con fuerza en los precios de los activos financieros argentinos. El renovado interés por los bonos soberanos en moneda dura y la caída del riesgo país a niveles que no se veían desde 2018 son los principales síntomas de ese cambio de clima.

Durante las primeras ruedas de la semana, los títulos de deuda en dólares extendieron la racha positiva, con subas que alcanzaron casi el 2% en los vencimientos más largos. Este movimiento empujó al riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, un umbral psicológico relevante para el mercado. Para los operadores, la señal es clara: el cumplimiento —e incluso el sobrecumplimiento— de las metas implícitas en la nueva etapa del programa económico refuerza la confianza en la sostenibilidad financiera del esquema actual.

El desempeño del Banco Central aparece como una variable central en esta ecuación. La continuidad de las compras de divisas es vista como un factor clave para sostener la mejora en los precios de los bonos. De mantenerse esta tendencia, algunos analistas estiman que los títulos en dólares podrían acumular ganancias de hasta 25% a lo largo del año, especialmente en los tramos más largos de la curva.

A diferencia de otros momentos, la acumulación de reservas no está explicada únicamente por la liquidación del complejo agroexportador. Si bien el sector mantiene un flujo constante de ingreso de divisas, el impulso principal proviene de emisiones de deuda corporativa y provincial en los mercados internacionales. Desde las elecciones de octubre, empresas y provincias captaron cerca de 9.000 millones de dólares, un monto que contribuyó de manera decisiva a reforzar las arcas del Central.

En este contexto, el mercado sigue de cerca nuevas colocaciones, como la prevista por la provincia de Córdoba, que busca obtener más de 500 millones de dólares en Wall Street. De concretarse, el flujo de financiamiento externo continuaría alimentando la oferta de divisas, al menos hasta que se acelere la liquidación de la cosecha gruesa en los próximos meses.

Las mesas de análisis coinciden en que el escenario base contempla una compresión adicional del riesgo país. Proyecciones moderadas lo ubican en torno a los 450 puntos básicos, lo que implicaría un recorrido alcista relevante para bonos con vencimientos en 2030 y 2035. En un escenario más optimista, que combine estabilidad política y mejoras en la calificación crediticia, algunos cálculos incluso ubican al indicador cerca de los 300 puntos, con un potencial de suba aún mayor para los títulos más largos.

No obstante, el entusiasmo convive con ciertas cautelas. Para inversores institucionales de largo plazo, la visibilidad política sigue siendo un factor a monitorear, al igual que la capacidad del Banco Central para sostener el actual ritmo de acumulación de reservas sin generar tensiones cambiarias. Aun así, el consenso del mercado destaca que comprar más de mil millones de dólares en pocas semanas constituye una señal contundente de disciplina monetaria.

El diferencial de comportamiento entre bonos de legislación local y extranjera también ocupa un lugar en el análisis. En ese punto, los especialistas señalan que las brechas de precios responden más a la dinámica de los distintos tipos de cambio financieros que a una percepción de riesgo sustancialmente distinta entre unos y otros.

Con tasas en pesos elevadas, menor demanda privada de dólares y un flujo sostenido de financiamiento externo, el arranque del año dejó una lectura favorable para los activos argentinos. El desafío hacia adelante será transformar este envión inicial en una tendencia duradera.