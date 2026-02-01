Cuáles fueron los destinos más elegidos por los turistas argentinos en enero

El turismo en Argentina tuvo un enero excepcional en 2026, con altos niveles de ocupación en numerosas regiones y un notable movimiento hacia los principales destinos estivales. Según el informe del Observatorio de Turismo, diversas áreas del país, incluyendo la costa atlántica, los destinos serranos, el litoral y la Patagonia, reportaron cifras significativas de visitantes.

Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), destacó el compromiso conjunto de los sectores público y privado para promocionar la oferta turística nacional. “La estrategia de promoción a través de 'Elegí Argentina' ha dado grandes resultados y se seguirá reforzando en febrero, mes en el que se suman los carnavales”, afirmó Teruel.

Costa Atlántica

La provincia de Buenos Aires fue el epicentro de la demanda turística, con Pinamar alcanzando un 85% de ocupación promedio y Cariló un 90% en su mejor momento. Villa Gesell reportó un 68%, mientras que localidades como Mar de las Pampas y Mar Azul superaron el 90%. Mar del Plata tuvo una ocupación de entre 65% y 70%, y Necochea alcanzó un promedio superior al 75%.

Córdoba

Córdoba también se destacó, recibiendo más de 2,4 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 20% en comparación con el año anterior. Los destinos más populares incluyeron Nono (98%), Santa Rosa de Calamuchita (97%) y Villa Carlos Paz (88%).

Cuyo

En la región de Cuyo, Mendoza reportó un 60% de ocupación con 312,000 turistas, mientras que San Juan y San Luis alcanzaron promedios del 62% y 69%, respectivamente. La Fiesta de la Semilla y la Manzana en Iglesia atrajo un notable volumen de visitantes.

Litoral

El norte también destacó, con Iguazú en Misiones alcanzando un 82% de ocupación. Entre Ríos recibió más de 2 millones de turistas, con una ocupación provincial del 66%. Santa Fe cerró con 200,000 visitantes y un 60% de ocupación promedio.

Norte Argentino

En el norte, Jujuy y Santiago del Estero-Banda registraron un 60% de ocupación, mientras que Tucumán reportó cifras de entre 65% y 70%. Salta, aunque promedió un 50%, vio picos de ocupación más altos durante eventos locales.

Patagonia

La Patagonia también brilló con Bariloche y Dina Huapi alcanzando un 80% y 85% de ocupación, respectivamente. En Chubut, la Península Valdés experimentó un aumento del 33% en visitantes en comparación con el año anterior, y en Ushuaia la ocupación también llegó al 80%.

En resumen, el informe del Observatorio de Turismo resalta un enero exitoso para el turismo nacional en Argentina, con altos niveles de ocupación y una amplia distribución de visitantes en todas las regiones.