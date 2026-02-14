Reforma laboral: fintech presiona para reabrir el debate sobre el cobro de salarios en billeteras digitales

La eliminación del artículo sobre billeteras digitales abrió un nuevo frente en la reforma laboral.

El sector fintech buscará reincorporar la norma en Diputados.

La industria sostiene que la libre elección refleja hábitos financieros actuales.

Los bancos advierten sobre el impacto en el crédito y la estabilidad.

La regulación vigente mantiene los fondos dentro del sistema bancario.

El debate enfrenta modernización tecnológica y preservación del esquema tradicional.

La discusión por la reforma laboral sumó un nuevo frente tras la eliminación del artículo que habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales. Aunque el proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado sin ese apartado, el sector fintech adelantó que insistirá en su reincorporación cuando el texto llegue a la Cámara de Diputados. Para la industria tecnológica, la exclusión representa un retroceso frente a lo que considera una modernización necesaria del sistema laboral y financiero.

El borrador original contemplaba que los trabajadores pudieran elegir entre cuentas bancarias tradicionales o plataformas digitales para acreditar sus haberes. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo se decidió retirar la referencia a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), dejando como únicas vías legales a las entidades bancarias y a instrumentos oficiales de ahorro. La modificación fue interpretada por el ecosistema fintech como una señal de resistencia a la competencia en el manejo de depósitos salariales.

La postura del sector quedó plasmada en un comunicado de la Cámara Argentina Fintech, que calificó de contradictorio avanzar en una reforma orientada a la actualización económica mientras se restringe la libertad de elección sobre el canal de cobro del salario. Según la entidad, la normativa excluida respondía a una realidad productiva y tecnológica que ya forma parte de la vida cotidiana de millones de usuarios.

Para respaldar su posición, la cámara citó datos de la consultora Isonomía que reflejan una fuerte preferencia social por la libre elección del medio de acreditación. El estudio señala que una amplia mayoría de trabajadores considera razonable decidir dónde percibir su sueldo, con una inclinación especialmente marcada entre los jóvenes hacia soluciones digitales por practicidad y percepción de seguridad.

Desde la industria fintech sostienen que las billeteras virtuales operan bajo supervisión regulatoria del Banco Central de la República Argentina, con exigencias en materia de prevención de lavado, ciberseguridad e identificación de clientes. Bajo ese esquema, argumentan que no existe informalidad ni vacío normativo, sino un sistema integrado que amplía la competencia. En su visión, obligar a canalizar salarios exclusivamente por bancos responde más a la preservación de estructuras tradicionales que a necesidades técnicas.

El contrapunto proviene de las entidades financieras agrupadas en cámaras como la Asociación de Bancos Argentinos y la Asociación de Bancos Argentinos de Capital Nacional, que advierten sobre el impacto macroeconómico de redirigir depósitos salariales. Según sus estimaciones, esos fondos cumplen un rol clave en el financiamiento del crédito a empresas y familias, por lo que su desplazamiento podría reducir la capacidad prestable del sistema. También remarcan que los bancos cuentan con mecanismos de protección de depósitos que aportan una capa adicional de seguridad.

Las fintech responden que la regulación vigente obliga a mantener los fondos de los usuarios depositados en cuentas bancarias, por lo que el dinero seguiría dentro del circuito financiero formal. Desde esa perspectiva, la discusión no sería sobre estabilidad, sino sobre quién administra la relación con el cliente. La expansión de estas plataformas —que ya alcanzan a una porción mayoritaria de la población— refuerza el argumento de que el marco legal debería adaptarse a los hábitos financieros actuales.

El núcleo del conflicto legislativo gira en torno a la equiparación entre CVU y CBU como canales de recepción salarial, un punto que se convirtió en símbolo de la disputa entre innovación y preservación del statu quo. Mientras el sector tecnológico interpreta la libre elección como un derecho del trabajador, las entidades tradicionales priorizan la previsibilidad del sistema.

Con la llegada del proyecto a Diputados, la controversia promete reactivarse. La industria fintech ya anticipó que trabajará para reinstalar el artículo eliminado, convencida de que la modernización laboral incluye reconocer nuevas formas de gestión del dinero. El debate, más allá de lo sectorial, expone una tensión estructural entre regulación, competencia y adaptación tecnológica.