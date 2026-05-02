Tragedia en Egipto: una cobra se metió en el pantalón de un turista alemán y murió en minutos

Un episodio trágico ocurrido en la ciudad turística de Hurghada, en Egipto, generó conmoción internacional: un turista alemán de 57 años murió tras ser mordido por una cobra durante un espectáculo con serpientes en un hotel.

El hecho tuvo lugar a comienzos de abril, aunque tomó mayor repercusión en los últimos días. Según trascendió, la víctima participaba de una actividad turística con manipulación de animales cuando una cobra se deslizó dentro de su pantalón y lo atacó, ante la mirada de otros asistentes.

A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos, el desenlace fue fatal debido a la velocidad de acción del veneno, una neurotoxina altamente potente que afecta el sistema nervioso y puede provocar la muerte en pocos minutos sin tratamiento inmediato. El hombre había viajado a Egipto atraído por las playas del mar Rojo y las propuestas recreativas de la región.

Cómo ocurrió el ataque

El incidente se produjo en el marco de un show organizado dentro de un hotel, donde los turistas son invitados a interactuar de cerca con serpientes, una práctica habitual en este tipo de espectáculos.

De acuerdo con la revista Paris Match, la cobra formaba parte de la exhibición cuando, de manera inesperada, salió del área controlada, llegó hasta el público y se introdujo en la ropa del turista. La reacción fue inmediata, pero la mordedura ya había ocurrido.

El personal del establecimiento actuó rápidamente y trasladó al hombre a un centro de salud cercano, aunque los efectos del veneno resultaron irreversibles en pocos minutos.

Debate sobre la seguridad

El caso reavivó cuestionamientos sobre este tipo de propuestas turísticas. Especialistas y operadores advierten sobre fallas en las medidas de seguridad, como la falta de barreras físicas entre los animales y el público, y el nivel de control real sobre especies peligrosas.

Además, el episodio generó preocupación en el sector turístico local por el impacto en la imagen de Hurghada como destino seguro.

Antecedentes en la región

Si bien Hurghada es uno de los destinos más elegidos de Egipto por su oferta de playas y actividades, no es la primera vez que se registran incidentes con animales peligrosos. En los últimos años, se reportaron casos de ataques de tiburones, picaduras de escorpiones y mordeduras de serpientes, algunos de ellos con amplia repercusión internacional.

Estos antecedentes, sumados al último episodio, refuerzan el debate sobre la convivencia entre el turismo intensivo y la fauna salvaje, y la necesidad de implementar controles más estrictos para minimizar riesgos.