Un pequeño pueblo de Estados Unidos regala terrenos y ofrece ayuda económica para atraer nuevos vecinos

En medio del crecimiento de las grandes ciudades y el despoblamiento de muchas zonas rurales, un pequeño pueblo de Estados Unidos decidió lanzar una iniciativa tan llamativa como tentadora: regalar terrenos a quienes estén dispuestos a mudarse y comenzar una nueva vida allí.

Se trata de Curtis, una localidad ubicada en el estado de Nebraska que cuenta con apenas 800 habitantes y busca atraer nuevas familias para revitalizar la comunidad y sostener el funcionamiento de sus servicios.

El programa ofrece lotes gratuitos con infraestructura básica ya instalada, en un intento por combatir la caída poblacional que afecta a muchas pequeñas localidades del interior estadounidense.

Los terrenos cuentan con calles pavimentadas, acceso a agua potable, electricidad y conexiones esenciales para facilitar la construcción de viviendas.

A cambio, quienes accedan al beneficio deben comprometerse a construir una casa dentro de un plazo máximo de dos años y establecer residencia permanente en el pueblo.

La propuesta está especialmente orientada a familias jóvenes y personas interesadas en alejarse del ritmo de las grandes ciudades para instalarse en un entorno más tranquilo, rodeado de naturaleza y paisajes rurales.

Además de los terrenos gratuitos, Curtis también ofrece incentivos económicos para familias con hijos que asistan a las escuelas locales. Según el esquema vigente, las ayudas pueden alcanzar hasta 1750 dólares para hogares con tres hijos o más.

Las autoridades locales buscan reforzar la matrícula escolar y garantizar la continuidad de la vida comunitaria, uno de los principales desafíos que enfrentan las pequeñas poblaciones rurales de Estados Unidos.

Ubicado en la región de las Grandes Llanuras, Curtis se caracteriza por sus extensos campos abiertos, praderas y una economía vinculada principalmente a la agricultura.

Aunque la iniciativa despertó interés dentro y fuera del país, desde la localidad aclaran que los nuevos residentes deberán afrontar por cuenta propia los costos de construcción de la vivienda, el pago de servicios y el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes.

El programa se suma a otras estrategias similares impulsadas en distintas regiones rurales estadounidenses para intentar revertir la migración hacia los grandes centros urbanos y recuperar población estable.