El Trapiche fue elegido como uno de los 8 pueblos más lindos de Argentina

San Luis volvió a destacarse a nivel nacional al lograr que una de sus localidades fuera seleccionada para representar a la Argentina en el prestigioso programa internacional “Best Tourism Villages”, impulsado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).

La elegida fue El Trapiche, que quedó entre los ocho destinos argentinos que avanzaron a la instancia internacional del certamen, donde competirá junto a pueblos de distintos países reconocidos por su desarrollo turístico sostenible y su fuerte identidad cultural.

La selección representa un importante reconocimiento para la provincia, que continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento y proyección del país.

El programa “Best Tourism Villages” distingue a comunidades rurales que logran preservar su patrimonio cultural, sus tradiciones y su entorno natural, al mismo tiempo que promueven un modelo de turismo responsable, sustentable e inclusivo para sus habitantes.

Además de El Trapiche, San Luis había presentado otras cuatro candidaturas: San José del Morro, San Francisco del Monte de Oro, Villa del Carmen y Luján, consolidándose como una de las provincias con mayor participación en esta edición.

Desde el Ministerio de Turismo y Cultura destacaron que esta nominación permite proyectar a San Luis en la escena turística internacional y refleja el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y el sector privado para potenciar el desarrollo de los destinos locales.

Asimismo, remarcaron que formar parte de esta selección nacional abre nuevas oportunidades de promoción para la provincia, permitiendo mostrar al mundo la riqueza de sus paisajes, su patrimonio cultural, sus tradiciones y la hospitalidad de las comunidades sanluiseñas.

Con esta distinción, El Trapiche se convierte en un nuevo embajador turístico de San Luis ante el mundo y da un paso clave en la búsqueda de un reconocimiento internacional que podría impulsar aún más el crecimiento del turismo en la región.