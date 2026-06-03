Canales, naturaleza y tranquilidad: así es la “Venecia argentina” ubicada cerca de Buenos Aires

Argentina ofrece una enorme variedad de destinos para disfrutar durante todo el año, pero hay algunos rincones que sorprenden por su cercanía, tranquilidad y paisajes únicos. Uno de ellos es Villa Paranacito, una pintoresca localidad entrerriana que, por su geografía atravesada por ríos y canales, se ganó el apodo de la "Venecia argentina".

Ubicada en pleno Delta del Paraná, a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad de menos de 5.000 habitantes se convirtió en una de las escapadas preferidas para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza.

Un destino rodeado de agua y naturaleza

Situada en el sur de la provincia de Entre Ríos, Villa Paranacito se encuentra a unos 182 kilómetros de Buenos Aires. Su principal atractivo radica en que gran parte de su territorio está conformado por ríos, arroyos, riachos y humedales que moldean la vida cotidiana de sus habitantes.

Esta particularidad le valió la comparación con la famosa ciudad italiana de Venecia. Aunque las dimensiones y la arquitectura son muy diferentes, el protagonismo del agua y los paisajes ribereños generan una postal única dentro del país.

Además, la localidad está rodeada por una exuberante vegetación característica del Delta, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes disfrutan del ecoturismo, la fotografía y el contacto con la fauna autóctona.

Qué hacer en Villa Paranacito

Uno de los planes más elegidos por los visitantes son los paseos en lancha, que permiten recorrer distintos brazos del Delta y descubrir sectores de gran belleza natural.

La pesca deportiva también es una de las actividades más populares, mientras que los humedales ofrecen excelentes oportunidades para la observación de aves y otras especies características de la región.

Para quienes prefieren una experiencia más relajada, Villa Paranacito invita a recorrer sus caminos, cruzar sus puentes, realizar caminatas al aire libre o simplemente descansar en complejos y cabañas con vistas privilegiadas al río.

Una escapada ideal cerca de Buenos Aires

El viaje desde la Capital Federal demanda alrededor de dos horas y media en auto, principalmente por la Ruta Nacional 12, lo que convierte a Villa Paranacito en una excelente alternativa para una escapada de fin de semana.

Naturaleza, tranquilidad, paisajes de agua y una atmósfera diferente convierten a esta localidad entrerriana en uno de los destinos más atractivos del Delta del Paraná, especialmente durante el otoño, cuando las temperaturas acompañan para disfrutar al aire libre.