Paso decisivo en la hidrovía: el Gobierno avanza con una nueva concesión para la principal ruta exportadora

El Gobierno nacional dio un paso importante en el proceso de adjudicación de los servicios de dragado y señalización de la Hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los corredores logísticos más relevantes para el comercio exterior argentino.

A través del Ministerio de Economía, se anunció la preadjudicación del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), una decisión que acerca el cierre de un proceso estratégico para el funcionamiento de la principal vía de salida de las exportaciones del país.

La recomendación técnica favoreció al consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus. De concretarse la adjudicación definitiva, la compañía europea continuará al frente de tareas que ya viene desarrollando desde hace varias décadas en el sistema fluvial argentino.

En el análisis de las propuestas presentadas, las autoridades consideraron que la oferta de la compañía belga DEME NV no reunía las condiciones necesarias para imponerse en la evaluación final, por lo que recomendaron descartarla dentro del proceso licitatorio.

Por otra parte, un tercer competidor quedó fuera de carrera previamente. Se trata de la empresa brasileña DTA Engenharia, cuya propuesta fue declarada inadmisible debido al incumplimiento de requisitos vinculados a la garantía exigida para mantener vigente la oferta presentada.

La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye una infraestructura clave para la economía nacional, ya que concentra gran parte del transporte de granos, derivados agroindustriales y otras mercancías destinadas a los mercados internacionales. Por ese motivo, la definición de la concesión es observada con atención por el sector exportador, las provincias vinculadas al corredor fluvial y los operadores logísticos.

Con esta decisión preliminar, el Ejecutivo avanza hacia la etapa final de un proceso considerado estratégico para garantizar la operatividad y el mantenimiento de una de las principales arterias comerciales de la región.