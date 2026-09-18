Guzmán cuestionó la reforma del Banco Central

El Senado busca completar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Martín Guzmán cuestionó el mandato único centrado en la defensa del valor de la moneda.

El ex ministro objetó las nuevas condiciones previstas para remover a las autoridades del Banco Central.

La transparencia sobre las operaciones y el uso de activos como garantía aparece entre sus principales reclamos.

Guzmán coincidió con limitar el financiamiento monetario al Tesoro, aunque propuso preservar una vía excepcional mediante autorización del Congreso.

El ex funcionario vinculó la recuperación económica con la evolución del crédito, los salarios, la inversión y la capacidad de generar actividad en las zonas urbanas.

El Senado se prepara para avanzar con el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que el Gobierno nacional considera centrales dentro de su agenda económica. El oficialismo busca reunir al cuerpo para completar el trámite parlamentario, aunque la convocatoria todavía depende de la construcción de los acuerdos necesarios.

En medio de ese debate, el ex ministro de Economía Martín Guzmán cuestionó distintos aspectos del proyecto y sostuvo que la modificación impulsada por la administración de Javier Milei no responde, a su criterio, a las principales necesidades institucionales del país.

Uno de los puntos señalados por el ex funcionario es el cambio hacia un mandato centrado en la defensa del valor de la moneda. Guzmán planteó que un Banco Central independiente puede necesitar objetivos múltiples para administrar situaciones en las que aparecen tensiones entre inflación, empleo y estabilidad financiera. Como referencia, mencionó el funcionamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, que combina distintos objetivos dentro de su esquema institucional.

También objetó el endurecimiento de las condiciones para remover a las autoridades del Banco Central. Según su interpretación, el proyecto establece mayores exigencias para la salida de los funcionarios, pero no introduce modificaciones equivalentes en el mecanismo de designación. Para Guzmán, ambos procedimientos deberían guardar una relación simétrica para evitar que las autoridades designadas por un gobierno permanezcan durante períodos extensos bajo reglas más difíciles de modificar.

Otro de los aspectos que generó cuestionamientos está relacionado con el uso de activos del Banco Central como garantía para operaciones de crédito. Guzmán sostuvo que cualquier utilización de reservas como colateral debería quedar sometida a mecanismos estrictos de transparencia y publicidad, especialmente cuando se trata de activos pertenecientes al patrimonio público.

En ese sentido, puso el foco también sobre la información vinculada con las operaciones de endeudamiento y con los activos de la autoridad monetaria. Consideró necesario establecer mecanismos que permitan conocer de manera pública qué activos se utilizan, bajo qué condiciones y cuáles son los compromisos asumidos.

Guzmán coincidió, en cambio, con la necesidad de limitar la capacidad del Banco Central para financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. Su planteo contempla una restricción significativa, aunque con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda recurrir al Congreso en situaciones extraordinarias para solicitar autorización.

El ex ministro reconoció que durante su gestión se utilizó la emisión monetaria en el contexto de la pandemia y sostuvo que, con la experiencia posterior, hubiera preferido disponer de un esquema con menos margen discrecional. Al mismo tiempo, consideró necesario conservar herramientas para que el Banco Central pueda intervenir sobre la liquidez y el funcionamiento del sistema financiero.

Otro eje de sus declaraciones estuvo relacionado con el crecimiento de la morosidad de las familias. Guzmán sostuvo que las tasas de interés elevadas pueden convertir en insolventes a personas que, con costos financieros más razonables, tendrían capacidad de afrontar sus obligaciones. Entre las alternativas planteó reducir los costos de financiamiento, incluso sobre créditos existentes, y utilizar mecanismos de garantía para disminuir el riesgo de incumplimiento.

En cuanto al escenario económico, Guzmán anticipó una reducción gradual de la inflación, pero puso en duda una recuperación significativa de la actividad si no aparecen nuevos motores de crecimiento. Vinculó esa dificultad con la evolución de los salarios, el crédito y la inversión, especialmente en los grandes centros urbanos.

También señaló que el resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos podría tener incidencia sobre el respaldo político a eventuales mecanismos de asistencia hacia la Argentina, aunque aclaró que el impacto dependería de cómo quedaran configuradas las relaciones entre el Congreso estadounidense y el Departamento del Tesoro.

De cara al futuro, planteó que la oposición debería elaborar una propuesta capaz de combinar recuperación económica y estabilidad de precios. En ese esquema, consideró necesario discutir una reasignación del gasto público, mejorar la inversión estratégica y preservar incentivos para la inversión privada sin deteriorar las cuentas fiscales.