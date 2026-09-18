La industria automotriz argentina debate su futuro ante la apertura con Brasil

La industria automotriz argentina reclama previsibilidad frente al proceso de apertura comercial previsto para los próximos años.

El actual sistema Flex regula el intercambio de vehículos entre Argentina y Brasil y permite importar determinados volúmenes sin aranceles.

Las terminales instaladas en el país buscan extender algún mecanismo de administración del comercio bilateral después de 2029.

Brasil sostiene el cronograma hacia el libre comercio automotor y mantiene una protección arancelaria para vehículos provenientes de terceros mercados.

El Gobierno argentino evalúa combinar el libre comercio con Brasil con una reducción de los aranceles aplicados a importaciones extrazona.

El futuro del régimen automotor será determinante para las inversiones, la producción, la industria autopartista y el empleo del sector en Argentina.

La industria automotriz argentina volvió a discutir qué condiciones necesitará para sostener la producción nacional en los próximos años, ante el avance de la apertura comercial y la proximidad de 2029, cuando está previsto que comience a regir el libre comercio de vehículos entre Argentina y Brasil. Las principales terminales instaladas en el país buscan que el proceso contemple algún mecanismo que preserve las inversiones, las fábricas y el empleo asociado a la actividad.

El debate cobró fuerza a partir de las declaraciones del director ejecutivo global de Renault, Fabrice Cambolive, durante su visita a la Argentina. El ejecutivo planteó que la existencia de plantas automotrices en el territorio nacional constituye un activo estratégico y consideró necesario algún tipo de resguardo para la producción local frente al crecimiento de las importaciones.

El planteo refleja una preocupación que atraviesa al conjunto de las empresas agrupadas en ADEFA. Las terminales sostienen que las reglas que regirán el comercio automotor después de 2029 tendrán una influencia directa sobre las decisiones de inversión y sobre la conveniencia de mantener determinadas líneas productivas en Argentina.

Actualmente, el intercambio de vehículos entre Argentina y Brasil se encuentra regulado por el mecanismo conocido como Flex. El sistema establece una relación entre las exportaciones y las importaciones de cada país y determina qué volumen de vehículos puede ingresar sin pagar aranceles. El coeficiente vigente permite importar desde Brasil hasta 2,5 dólares por cada dólar exportado por Argentina sin tributar derechos de importación.

El esquema fue diseñado como una transición hacia una apertura mayor. Sin embargo, las terminales argentinas consideran que la llegada del libre comercio pleno puede generar un cambio significativo en la distribución regional de la producción. La preocupación se concentra especialmente en la posibilidad de que una mayor escala industrial brasileña termine favoreciendo la concentración de inversiones y modelos en ese mercado.

Por ese motivo, el sector privado busca reabrir la discusión bilateral y extender durante varios años un mecanismo similar al Flex. Incluso existen empresas que consideran que el coeficiente actual ya representa un nivel de apertura elevado y que debería ser revisado para otorgar mayores condiciones de previsibilidad a las plantas argentinas.

La posición empresarial no coincide con las alternativas que manejan los gobiernos de ambos países. Brasil sostiene el cumplimiento del cronograma establecido y el avance hacia el libre comercio bilateral, mientras mantiene el arancel externo común del 35% para los vehículos provenientes de países ajenos al Mercosur.

La estrategia argentina parte de otra lógica. El Gobierno nacional estaría dispuesto a avanzar hacia el libre comercio con Brasil, pero plantea reducir el arancel extrazona para incrementar la competencia de vehículos provenientes de otros mercados. El objetivo es ampliar la oferta disponible en el mercado interno y presionar sobre los precios mediante una mayor competencia entre fabricantes.

Esta política ya tiene antecedentes en el segmento de vehículos híbridos y eléctricos. La habilitación de un cupo para importar determinadas unidades con una reducción del arancel permitió ampliar la presencia de nuevas marcas y sumar competidores, entre ellos fabricantes de origen chino.

El escenario genera, de esta manera, tres posiciones diferenciadas. Las automotrices instaladas en Argentina buscan mantener algún mecanismo que administre el intercambio con Brasil y preserve la producción local. El Gobierno brasileño pretende avanzar hacia el libre comercio bilateral manteniendo protegido al Mercosur frente a terceros países. Y la administración argentina plantea una apertura con Brasil acompañada por una reducción de la protección frente a vehículos provenientes del resto del mundo.

La dificultad para acercar esas posturas se suma al calendario político de ambos países. Brasil tendrá elecciones presidenciales y Argentina también ingresará en un proceso electoral hacia 2027. Las futuras administraciones podrían tener criterios diferentes sobre la integración comercial y sobre el papel que debería ocupar la industria automotriz dentro de las economías nacionales.

Para las terminales argentinas, la cuestión central es la previsibilidad. Las empresas necesitan conocer con anticipación las reglas que regirán el comercio regional para definir inversiones, modelos, niveles de producción y estrategias industriales. La discusión, por lo tanto, excede el intercambio de vehículos: involucra el futuro de las fábricas, la industria autopartista, los puestos de trabajo y la capacidad del país para conservar una estructura automotriz propia.

Mientras las negociaciones oficiales permanecen sin avances significativos, la industria busca instalar el debate sobre qué nivel de apertura puede sostenerse sin afectar la producción nacional. La definición del régimen que reemplazará al actual sistema será, en ese sentido, una de las decisiones más relevantes para el futuro del sector automotor argentino.