Marcelo Tinelli anunció la suspensión de Showmatch

Marcelo Tinelli anunció el lunes por la noche que el programa quedará suspendido por un día. Luego de sus declaraciones, muchos comenzaron a hablar sobre cuales son los motivos por la rara decisión. La realidad es que el día jueves 3 de junio, la Selección Argentina jugará un partido.

De esta forma, como ya muchos saben, el rating que está presentando el programa es muy bajo en comparación a otros años. Incluso, programas como MasterChef Celebrity y mismo los partidos de futbol, se están llevando la atención de todo el público, dejando por lo bajo al certamen de baile.

De esta forma Marcelo Tinelli decidió no arriesgarse, y por lo tanto el jueves no saldrá al aire. “Les cuento que esta semana salimos al aire hoy lunes, el martes y el miércoles con ‘La Academia’, y el viernes volvemos con el especial de humor. El jueves no estamos porque juega la Selección Argentina”, comentó en el medio del programa.

Sus productores quedaron atónitos, porque no sabían sobre esta drástica decisión, inmediatamente para cortar un poco con el tenso momento, el conductor bromeó con el jurado diciendo que tenían “ese día libre para salir”.

Aunque la fase de grupos de la Copa Libertadores de América ya concluyó, ahora hay otro evento importante del futbol sudamericano, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, y está claro que Marcelo Tinelli no está dispuesto a perder audiencia de nuevo por el partido del combinado nacional.

Tengamos también en cuenta que hace días atrás compitió contra partidos sumamente importantes como el de River Plate y Boca Juniors, por lo que su programa “Showmatch: La Academia” presentó una de las marcas más bajas en el rating con 10,5 y 10,7 puntos. Aunque todavía no se sabe que programa será el que lo reemplace es muy probable que Guido Kaczka se enfrente con el partido de la Selección Argentina.