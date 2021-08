De cazar leones a abrir un restaurante vegano: así es la nueva vida de Victoria Vannucci en Estados Unidos

Recientemente Victoria Vannucci se volvió tendencia por una escandalosa fotografía que circuló en las redes sociales donde se le veía en compañía de su ex marido Matías Garfunkel, ambos posando junto a un león muerto. La imagen del safari de la modelo causó gran polémica.

Sin embargo, la mediática habló de la controversial imagen y explicó cómo es hoy su nueva vida. Separada de su esposo y lejos de cazar animales. En la actualidad, Victoria es dueña de un restaurante vegano en Estados Unidos y en su cuenta de Instagram comparte contenido de recetas y otros temas relacionados.

En diálogo con la revista norteamericana Locale Magazine, Victoria Vannucci habló de su rotundo cambio de filosofía y de su negocio de comidas llamado “Pachamama”. En la entrevista la ahora empresaria se refirió al controversial episodio de la foto en el safari con su ex.



“Cuando me vi en esas fotos me di cuenta de que era hora de un cambio serio. Fueron tres años de trabajo duro y honestidad. Matías venía de una familia donde la caza era algo que solían hacer. Estábamos comprometidos y cuando me invitaron fui, aunque yo jamás le disparé a nada”, expresó.

Victoria Vannucci también brindó detalles de cómo fue su transición de ideología y explicó en qué se basó para crear su restaurante. Según contó al medio estadounidense, el escándalo de la postal cazando animales la llevó a replantearse su alimentación y decidió convertirse en vegana. Hoy solo consume los alimentos que cosecha en su huerta.

La popular argentina contó que la idea de su negocio surgió de la nada un día en que le estaba dando una manzana a su hija. En sus palabras aseguró que en ese pequeño instante cotidiano fue que se dio cuenta “de que no solo le estaba dando comida, estaba transfiriendo amor y energía a partir de un ingrediente que viene de la Madre Tierra”.

Este juego de palabras fue el que la modelo usó para crear “Pachamama” un restaurante 100% vegano, ubicado en San Diego, y el cual está inspirado en la cocina de la región amazónica de América del Sur. Asimismo, para la creación de una empresa gastronómica de la cual el restaurante es la cara, Victoria se asoció con el chef estadounidense Ernesto Moreno.

Se enfoca en darle a nuestra comunidad una experiencia del Amazonas a través de la belleza y vitalidad de su cocina y cultura. No debería ser una experiencia ‘única’ o ‘de vez en cuando’. Queremos que la gente venga a comer todos los días”, explicó la famosa.

Asimismo, actualmente y a través de sus redes sociales Victoria comparte con sus miles de seguidores algunas recetas veganas y videos que dan cuenta cómo es el día a día de su nueva vida. Sus clips arrasan con los “Likes” en cuestión de instantes.