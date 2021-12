Discriminación en un bar de La Plata: una chica denunció que no la dejaron entrar con su silla de ruedas

Una joven en silla de ruedas denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que fue discriminada este sábado en el bar “Bye Henry” de La Plata, porque no la dejaron ingresar.

Martina Sierra tiene 22 años y este fin de semana vivió un repudiable hecho de discriminación en un famoso bar ubicado en la zona de 44 y 17 de la ciudad de La Plata. La joven, quien está cursando el tercer año de la carrera de abogacía, es usuaria de silla de ruedas y por ese motivo no la dejaron ingresar. La chica hizo un descargo en sus redes sociales denunciando la situación.

Según su relato, al llegar al bar consultó si había una mesa para cinco personas para festejar el cumpleaños de una amiga. A lo cual, una de las recepcionistas le dijo que no. Martina insistió y preguntó si había lugar para cuatro, pero también le dieron la negativa.

En declaraciones a un medio de la ciudad de La Plata, Martina contó que entes de ir, su amiga le había enviado un mensaje a través de las redes sociales preguntando si estaba adaptado, si tenia escalones. La joven dijo que es lo que hacen siempre antes de ir a algún lugar, “para ver a qué nos vamos a enfrentar antes de ir”, explicó la joven, haciendo referencia a que la mayoría de los lugares no están adaptados para personas con silla de ruedas o movilidad reducida.

De esta manera continuó diciendo que a su amiga le dijeron que era todo liso, que había rampas, así que fueron sin preocupaciones. Luego agregó en su relato: “Llegué yo primera con otra amiga y pedimos una mesa para cinco personas, me dijeron que no. Después dije que íbamos a ser cuatro al final, pero me dio vueltas y me volvió a decir que no, que no tenían lugar. Yo en ese momento sentí algo raro”.

Más tarde, una de sus amigas volvió a consultar y le contestaron que en el fondo había una mesa, pero que la joven con su silla no pasaría. Y cuando fueron a quejarse se excusaron del lugar diciéndole que lo hacían para “cuidarla”.

