A 22 años de la muerte de Rodrigo, Ramiro Bueno habló del brutal accidente donde él y su mamá se salvaron de milagro: “Volví a nacer”

Hay artistas que dejan una marca imborrable en muchas personas. Tal es el caso de Rodrigo “El potro”, que a día de hoy sigue sonando en todas las fiestas argentinas. Su hijo, Ramiro Bueno, lo recordó este fin de semana a días de cumplirse 22 años de su muerte en una entrevista con “Pasa Montagna” por Radio Rivadavia.

Año 2000. Corría la madrugada del sábado 24 de junio cuando el cantante de cuarteto volvía de dar un show en La Plata. No iba solo, estaba acompañado de su esposa Patricia Pacheco, de su hijo Ramiro que estaba por cumplir 3 años, Fernando Olmedo (hijo del humorista), el músico Jorge Moreno y el locutor Alberto Pereyra.

Tomó la autopista Buenos Aires-La Plata para regresar a la Capital Federal y a la altura de Berazategui rozó una camioneta y perdió el control del vehículo. Volcó, fue expulsado por no llevar el cinturón de seguridad y falleció. Quien también perdió la vida fue Olmedo, el resto de los acompañantes sobrevivió.





Me di cuenta de cómo nos salvamos con mamá, para mi en ese momento volví a nacer”, contó Ramiro Bueno a casi 22 años de aquel trágico episodio. “Yo hoy podría no estar acá y estar con mi viejo allá arriba, por eso estoy plenamente agradecido de que mi historia no haya sido tan corta”, agregó el joven de 24 años.

En el plano profesional, el hijo de Rodrigo se recibió en 2017 de periodista deportivo y ahora está haciendo un posgrado en comunicación audiovisual. Parece que la música la lleva en la sangre, porque al mismo tiempo Ramiro Bueno dedica tiempo a su carrera musical.

Pero no es el cuarteto el género que lo conquistó, sino el rap desde muy chico. “Admiro mucho la música de mi viejo, es un artista que escucho mucho, no solo porque es mi padre”, dijo sobre las canciones que representan a Córdoba.

A día de hoy, el joven recibe el cariño de cientos de fanáticos de su padre que lo encuentran en la calle. “La gente me dice que mi papá les alegró la vida con su música”, contó en diálogo con el periodista Pablo Montagna





