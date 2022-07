BA.4 y BA.5: las subvariantes más contagiosas del covid que están provocando nuevas olas de la pandemia

Cuando muchos creíamos que finalmente podíamos relajarnos y olvidarnos de la covid, dos nuevas subvariantes del coronavirus, conocidas como BA.4 y BA.5, están llevando a algunos países a volver a estar en alerta.

Estas dos subvariantes de ómicron son consideradas las más contagiosas hasta el momento, porque tienen mutaciones que les permiten evadir la inmunidad.

Esto hace que ni las vacunas existentes ni las infecciones previas de covid permitan evitar su transmisión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en junio la subvariante BA.5 fue detectada en 62 países y la BA.4 en 58.

El organismo también informó que la BA.5 se convirtió en la principal fuente de covid en el mundo.

En algunos países estas dos subvariantes están provocando nuevas olas de contagio.

Sin embargo, la revista científica Nature señaló que "hasta ahora, las últimas variantes de ómicron parecen estar causando menos muertes y hospitalizaciones que sus primos mayores", en referencia al coronavirus original, surgido en Wuhan, China, y las variantes alfa, beta, gamma y delta, que le siguieron.

Aquí te explicamos qué se sabe por ahora de la BA.4 y la BA.5.

¿Qué son exactamente las subvariantes BA.4 y BA.5?

Desde que apareció por primera vez a fines de 2019, el virus que provoca la covid-19 (SARS-CoV-2) ha estado mutando o cambiando de forma.

Las nuevas versiones genéticas que siguen apareciendo se denominan variantes.

Ya ha habido algunas variantes, como alfa y delta, que causaron olas masivas de infección en todo el mundo.

Algunas variantes mutan levemente, generando subvariantes, como el caso de ómicron, que ya generó cinco versiones.

Las dos más recientes son la BA.4 y BA.5, detectadas por primera vez en Sudáfrica en enero y febrero de 2022, respectivamente.

Según los expertos, se propagan mucho más rápidamente que las otras subvariantes de ómicron y por eso están impulsando un nuevo incremento de casos.

¿Dónde están circulando?

Según la OMS, las pruebas indican que la subvariante BA.2 de ómicron, que causó un aumento de infecciones a finales de 2021 y comienzos de este año, está desapareciendo, y cada vez hay más casos de BA.4 y, sobre todo, de BA.5.

Esta última es hoy la principal fuente de contagio de covid en el mundo.

A finales de junio representaba el 43% de los casos de ómicron, la variante responsable por el 94% de las infecciones a nivel global.

Se cree que esta variante es la responsable por un aumento de infecciones en varias partes del mundo.

La región más golpeada, según el último reporte epidemiológico de la OMS, es Europa, donde los casos aumentaron un 33% en la semana del 20 al 26 de junio, en comparación con la semana anterior.

Se trató del tercer aumento consecutivo de infecciones, después de reportar caídas entre marzo y mayo.

Los mayores aumentos de casos se observaron en Rumanía (665%), España (531%) y Kazajistán (167%).

También hubo fuertes alzas en Italia (61%) Francia (37%) y Alemania (23%).

La región de las América también está viendo un veloz aumento de casos, con 1.3 millones de nuevos infectados (un 14% de aumento) en el mismo período.

"16 países informaron aumentos en el número de casos nuevos del 20% o más, con algunos de los mayores aumentos proporcionales observados en Canadá (131%), las Islas Malvinas/Falkland (122%) y Bolivia (110%)", señala el reporte de la OMS.

Brasil, el país más poblado de América Latina, tuvo un aumento del 37% en la cantidad de casos, y México del 47%.

Aunque en términos de porcentaje el aumento de nuevos infectados en Estados Unidos fue menor, del 5%, en términos nominales fue el país de la región que sumó más casos: más de 700.000 en esa sola semana.

Según el diario Los Ángeles Times, el creciente dominio de lo que llamó "nuevas subvariantes ultracontagiosas de ómicron" en California está "generando una creciente preocupación de los funcionarios de salud de que las próximas semanas podrían ver una propagación significativa y un aumento de las hospitalizaciones".

Medio Oriente también es epicentro de una nueva ola, con un aumento del 47%, mientras que en la región de Asia Sudoriental se registró un 32% de nuevos casos.

En cambio, en el resto de Asia y en África los contagios vienen bajando.

¿Son variantes más peligrosas?

Al igual que otras subvariantes de ómicron, se cree que BA.4 y BA.5 provocan enfermedad leve y no son tan letales como otras variantes del coronavirus.

Pero su rápida capacidad para contagiar podría afectar a las poblaciones más vulnerables, llevando a más hospitalizaciones.

Por ello los expertos no están seguros de qué tanto se verán afectados los países.

La evidencia por el momento no muestra una tendencia clara.

En Europa, a pesar de que los contagios aumentaron un 33% los decesos se redujeron un 5%, según el último informe de la ONU.

En tanto en las Américas, donde la suba de los contagios fue menor (14%), las muertes por covid aumentaron un 11%, con las mayores alzas registradas en EE.UU., Brasil y Chile.

Una de las teorías es que en los lugares donde más circulan estas dos subvariantes se va generando inmunidad de rebaño, que protege a los más vulnerables de la sociedad.

¿Puedo contagiarme con estas subvariantes si ya me enfermé con otras versiones de ómicron?

Hay evidencia de que BA.4 y BA.5 parecen ser infecciosas incluso para gente vacunada o que recientemente tuvo una infección de covid con otros tipos de ómicron.

Pero aunque no prevengan el contagio, sí evitan la enfermedad grave.

"Si te has vacunado y tuviste covid (de las anteriores subvariantes de ómicron), tendrás al menos cierta protección contra la BA.4 y BA.5", le dijo a BBC Mundo Paul Bieniasz, profesor de la Universidad Rockefeller, en EE.UU., que se especializa en evolución viral.

Sin embargo, aclaró que "no es una protección completa".

¿Cómo podemos protegernos contra estas dos nuevas variantes?

Al igual que con otras variantes de covid, el riesgo de enfermedad grave sigue siendo más elevado para las personas mayores o que tienen condiciones de salud subyacentes.

Por eso la recomendación para estas personas es seguir utilizando medidas de protección como la distancia social o el barbijo.

Y si vas a reunirte con alguien de una población vulnerable se recomienda que te hagas un test para chequear que no tengas el virus, incluso si no tienes síntomas.

Por último, los médicos dicen que es vital que las personas se sigan vacunen con la cantidad recomendada de dosis para evitar la enfermedad grave.

¿Por qué continúan apareciendo variantes?

Los virus hacen copias idénticas de sí mismos para reproducirse, pero no lo hacen siempre de forma perfecta.

Cometen errores que cambian el modelo genético, lo que da como resultado una nueva versión del virus.

Si esto le da al virus una ventaja de supervivencia, la nueva versión prosperará.

Cuantas más posibilidades tenga el coronavirus de hacer copias de sí mismo en nosotros, sus huéspedes, más oportunidades habrá de que ocurran mutaciones, por lo que es probable que BA.4 y BA.5 no sean las últimas causantes del covid.

Fuente: BBC NEWS