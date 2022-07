Precios cuidados que no existen ni existirán

"En el momento de mayor crisis y como si la gente no iría a los supermercados y no viera la realidad, el gobierno relanzó "precios cuidados", algo que no funciona ni funcionará. Esto no es más que una muestra de un gobierno que no est´pa en la ralidad y que no da soluciones concretas a la crisis que estamos viviendo. Están en otra realidad, muy diferente a la de quienes nos está pegando y fuerte está crisis interminable y profunda. Basta con ir a los supermercados para advertir que "precios cuidados" no es más que una expresión de deseos de un gobierno que hace mucho perdió el rumbo y no parece que lo pueda recuperar".

La ministra de Economía, Silvina Batakis, firmó un acuerdo con las empresas lácteas y supermercados por el cual se triplica el volumen de leche fresca y se garantiza el abastecimiento en el programa Precios Cuidados, con una suba del 9,1% en el trimestre julio-septiembre.

La pauta de aumento será del 4,9% para julio; 3,3% para agosto y 2,8% para septiembre, con lo que el total promedio de la canasta de los 1.061 productos de Precios Cuidados será del 9,1% para el trimestre.

Además, se estableció una mesa de trabajo con los sectores involucrados que será coordinada por la Secretaría de Comercio Interior.

Además, se selló un acuerdo para la incorporación de 120 productos lácteos a la canasta de Precios Cuidados.

La iniciativa "aumenta el volumen de leche en góndola y consolida una oferta de bienes esenciales a precios justos y estables para seguir cuidando el poder adquisitivo de las y los trabajadores", dijo el Palacio de Hacienda.

En el marco del acuerdo con el sector lácteo, Batakis destacó el "diálogo con el sector para llevar certidumbre a los consumidores y a los productores", en tanto que reconoció "la ampliación, no sólo en el volumen total, sino en la diversidad de productos y la cantidad de pymes y marcas adheridas".