“Basta”: Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner en medio de la manifestación K

En el marco de la jornada de protesta del kirchnerismo por el pedido de condena a Cristina Kirchner en el juicio de la Causa Vialidad, Patricia Bullrich salió al cruce de la vicepresidenta de la Nación. La titular del PRO apareció en redes sociales con una contundente publicación, en donde le advirtió a la exmandataria que “se terminó” y le dijo “basta de su prepotencia violenta”.

“¡SE TERMINÓ! Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta”, escribió la ex ministra de Seguridad en su cuenta oficial de Twitter. En este sentido, y en alusión al pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Bullrich remarcó: “12 años de gobierno: 12 años de condena”. “Esa es su realidad”, enfatizó la dirigente opositora. Y concluyó: “Víctima es el pueblo que sufrió el robo”.

De esta manera, Bullrich le contestó a Cristina Kirchner luego de que la vice publicara un comunicado cuestionando al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por “sitiar” la esquina de su domicilio en el barrio de Recoleta y se quejó de que esa medida busca “prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres”.

“El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo. La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat”, recordó la titular del Senado.

La ex presidenta además señaló que desde la finalización de su gestión al frente de la Casa Rosada la esquina de su departamento “fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas”. “Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte”, detalló.

Más voces de JxC se manifestaron contra CFK

Además de Bullrich, en el PRO se manifestó el diputado nacional Cristian Ritondo. “El kirchnerismo busca el conflicto social para tapar su incapacidad para resolver los problemas de la gente. Recurren a la violencia y la provocación porque así reaccionan frente al peso de la verdad”, sostuvo el titular del bloque amarillo en la Cámara baja.

En esta línea, Ritondo expresó su “apoyo a los vecinos de la ciudad que tienen que sufrir estas provocaciones por parte de quien tendría que actuar con altura institucional y democrática”. “Y todo mi respaldo al jefe de gobierno @horaciorlarreta y al ministro @marcedaless, estamos con ustedes para defender la paz y la república”, concluyó.

Por su parte, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, objetó: “No les alcanza con amenazar a la justicia, amenazan la seguridad de los vecinos de la Ciudad. Instigarán en busca de cualquier reacción que justifique el caos e intentarán responsabilizar a @horaciorlarreta. Prácticas recurrentes en nuestra historia, que sabemos dónde terminan”.

El radical Mario Negri no se quedó atrás. En Twitter, expresó: “El Frente de «Todos» se une solamente para defender la impunidad y rechazar unas vallas, mientras aplica un ajuste fenomenal, multiplica la pobreza y arrasa la economía. Confirman que regresaron en 2019 para intentar salvar a Cristina y nada más”.

Seguidamente, añadió: “El kirchnerismo quiere resolver en la calle lo que se dirime en la Justicia. No hay que caer en la provocación. Por unas vallas dispuestas para que los vecinos de la zona (que son ciudadanos) tengan algo de paz quieren armar un 17 de Octubre, pero con 19 millones de pobres”, sentenció.

Por último, la diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, opinó: “CFK debió reaccionar frente al alegato de los fiscales como un simple acto procesal a ser rebatido por sus defensores. Pero su egocentrismo la llevó a un acting irracional y desmesurado instalando un clima violento que es necesario frenar. Se requiere seriedad y racionalidad”, planteó.

* Para www.elintransigente.com