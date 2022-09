Lorena Adoratti: "No hay transparencia por parte de los fiscales que investigan el abuso en la San José"

“Urge que se investigue una causa semejante, algo así debería alarmar a toda la sociedad. Nos parece difícil que los fiscales que investigan sean los mismos que siguen mandando al mismo colegio”, afirmó la Dra. Lorena Adoratti.

La semana que pasó, concretamente el miércoles 7 de setiembre, la familia querellante y el equipo legal que la representa fueron recibidos en reunión conjunta por la Comisión de Género y por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Tuvo como objetivo que puedan interiorizarse de las graves irregularidades y omisiones en la investigación, que fueron denunciadas públicamente en la conferencia de prensa del 27 de julio de este año.

En charla con RADIO RAFAELA, la Dra. Lorena Adoratti comentó que en un principio estaba pautada una reunión de apenas 40 minutos “porque tienen una agenda muy comprometida”. Sin embargo, el encuentro se extendió dos horas. “Hubo mucho interés, muchas preguntas”, dijo.

Acercaron a las autoridades legislativas todos los escritos, los antecedentes y demás para poder mostrar todo lo que vienen haciendo como equipo técnico “sin respuesta favorable del MPA. Conocían el caso, había interés, habíamos presentado notas”.

Como ciudadanos y abogados, “creemos en la democracia y la división de poderes. Pero también es una facultad del poder Legislativo tomar conocimiento y llamar la atención cuando algo, en otro de los poderes, no funciona. En este caso, en el MPA concretamente no están avanzando las causas que nosotros llevamos adelante”.

La Dra. Adoratti aclaró que, por un lado, está la causa del abuso y, por otro lado, está la causa del encubrimiento.

“En ninguna de las dos está avanzando, nadie investiga, y mientras tanto en Rafaela hay un abusador suelto y un colegio trabajando con normalidad. Y hay una niña a la que le va a ir toda una vida reponerse de una cosa así”, declaró.

La causa

En cuanto a las investigaciones, los avances son prácticamente nulos. La abogada explicó que hubo un intento de Fiscalía de volver a citar a las partes cuyos testimonios no coincidían, pero no mucho más que eso. “Nosotros nos oponemos a que sea dentro del marco de la misma Fiscalía y de la misma Regional que se siga investigando”, dijo.

“Hemos demostrado y comprobado que no hay transparencia, que hay muchas demoras y muchas irregularidades en la investigación. Hoy tenemos pendiente un escrito que planteamos justamente ese día al fiscal provincial para que aparte a los fiscales locales del caso y se lo de otra delegación para que tengan imparcialidad”, sostuvo.

En este caso, la víctima tiene doble condición de vulnerabilidad, por ser niña y por ser mujer. “Están en juego los acuerdos internacionales, la constitución nacional, los tratados con jerarquía constitucional. No podemos demorar así, los plazos los tendría que poner el sentido común”, comentó.

Por todo ello, “urge que en Rafaela se investigue una causa semejante, algo así debería alarmar a toda la sociedad. Los niños están yendo a esa escuela con normalidad, la sociedad parece olvidarse. Nos parece difícil que los fiscales que investigan sean los mismos que siguen mandando al mismo colegio”.

“Queremos que se investigue imparcialmente, que no sigan investigando los mismos fiscales. Creemos que hay un punto de no retorno, no le creyeron a la mamá, confiaron en el testimonio de un tercero, una médica que mintió, y pudimos respaldar con documentación que mintió. Esto entorpeció la causa, envenenó la teoría de las fiscales y de esta manera no podemos seguir. Necesitamos transparencia y objetividad”, declaró.

Fuente: Radio Rafaela