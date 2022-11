Perotti iría por la intendencia de Rafaela

Cuando una persona, que de antemano sabes que no te pasa ni con Uvasal, te llama por que te quiere contar algo y te pide la mayor discreción posible, es seguro que lo que realmente desea es que se sepa el "secreto" lo antes posible, y que te busca por que también es conocedor que el 99% de la prensa de Rafaela tiene una enorme mordaza que la pauta oficial no les permite ser objetivos y por ello perdieron credibilidad y mucha.

También sabes que la intención es que llegue a un determinado sector, más precisamente a la clase política y empresarial. Para que llegue al común de la gente tienen al "cafetero con licencia de por vida".

Cuando me pidió hablar me solicitó que sea en su oficina que tiene en Rafaela, cosa que negué en forma absoluta y tajante, no estoy acostumbrado a jugar de visitante, por lo que el encuentro se dio en el Bar Cyrano,

Día de semana por la mañana, pocas mesas ocupadas, pocos curiosos.

Luego de la charla de rigor para romper el hielo y de uno que otro reproche por lo que escribimos en R24N, llegó la primera frase edulcorada: "Ustedes serán hijos de puta(sic), pero si algo les tengo que reconocer es que nunca se quedan callados y que ninguna pauta los hace cambiar. Nosotros estamos cansados de ver culos y pantalones por los tobillos a cambio de un sandwich y una Coca". Acto seguido vino la frase que ya me esperaba: Te quiero contar una primicia bomba, algo que va a revolucionar la política, pero lo hago no para que lo publiques, quiero saber tu opinión, quiero conocer tu mirada, la de los propios ya la se y la de los "propios ajenos" también. Te pido que lo guardes en secreto, por ahora nadie lo debe saber.

Por supuesto que mi respuesta fue que nada de lo que hablamos será silenciado si la noticia lo amerita, cosa que más que desagrado, le causo felicidad, al menos por la reacción nula a mi comentario.

Acto seguido vino "la bomba": Perotti tiene ganas de ser intendente de Rafaela nuevamente, no se ve como presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia y no tiene la seguridad hoy que los que están arriba suyo en el Senado de la Nación vayan a renunciar para que ocupe nuevamente un lugar ahí, aparte al "Gringo" le gusta la gestión y ama Rafaela.

Sin anestesia mediante le pregunté si el presupuesto que se maneja en Rafaela y la posibilidad de nombramientos a los "huérfanos" que van a quedar luego del 10 de Diciembre del año que viene, eran quizá el mejor incentivo para tomar una decisión que a priori se podría ver como un retroceso, pero que también sería un dar para atrás para tomar envión. La respuesta fue la esperada: "Omar es un apasionado de la gestión y sabe que en Rafaela se puede hacer muchísimo más de lo que Castellano hizo o quiera hacer, ve la ciudad con los ojos que le da el cargo que hoy tiene y te puedo asegurar que la perspectiva es absolutamente diferente a la mediocre que hoy tiene Luis. Omar está haciendo mucho por la ciudad, tal es así que los reproches que recibe son muchos, pero el ama Rafaela y tiene un proyecto transformador que va a poner a la ciudad en el centro mismo de la escena nacional".

Quise ser mucho más incisivo e interrogué sobre si una decisión semejante no sería procurar seguir en el centro de la escena para procurar en 4 años regresar a la Casa Gris o bien especular con una proyección nacional que hoy está frustrada a consecuencia de una muy mala gestión, sobre todo en materia de seguridad.

"Discrepo absolutamente sobre la gestión, la misma es muy buena, ustedes desconocen lo que pasa ahí adentro y por sobre todo no tienen en cuenta los años de pandemia y lo que ello significó. Te doy un poco la razón sobre los motivos para ser nuevamente intendente de Rafaela, pero también tienes que tener en cuenta que con Castellano el proyecto se pone en peligro y las posibilidades de Viotti aumentan. Si Omar se presenta, ni siquiera habría que hacer elecciones, las gana por goleada. Omar es la única persona que puede llevar a Rafaela a lugares inimaginables para los que hoy pretenden gobernarla, inclusive con Castellano en un cuarto período.

Luego de escuchar por unos minutos mi pensamiento, que seguramente era lo que menos le interesaba, le pregunté cuál sería su lugar para el 2023, ya que todos hablan que el mismo Perotti le reserva uno preponderante, a lo que respondió con el clásico y nada creíble "Yo voy a estar en donde el movimiento me necesite, soy un auténtico soldado en el más amplió sentido de la palabra y estoy convencido que los intereses personales deben darle paso a los de la sociedad en su conjunto". Por supuesto que le hice saber que esto último no se lo cree nadie.

La despedida fue con una sonrisa y un choque de puños y el no creíble pedido de que esta charla por ahora no se sepa.

CONCLUSIONES

La intención de la charla fue que la misma se sepa inmediatamente, buscaron a R24N por que nadie podría pensar que tenemos un mínimo de afinidad con una forma de hacer política que detestamos y censuramos desde hace muchos años.

Creemos que Perotti necesita la caja de Rafaela que es muy superior, pero muy superior a la que puede tener como presidente de la Cámara de Diputados, que de esa manera podrá "aconchabar" a muchos del ejercito de ñoquis que hoy tiene y por sobre todo a respaldar al candidato o candidata que con el dedo designe para que pelee la gobernación en 2023.

Perotti desde Rafaela va a tener mayor visibilidad inclusive a nivel nacional que desde la Cámara de Diputados, para ello ya tiene agendado una serie de acontecimientos y obras que piensa llevar a cabo en 4 años de "interregno" en Rafaela para regresar a la Casa Gris en 2027 o bien para proyectarse a su sueño más preciado y frustrado que es la verdadera política nacional que por ahora le da la espalda.

ALGUNAS FRASES QUE DEJÓ LA CHARLA