«Por suerte Hebe hizo público lo que pensaba de usted»: Madres de Plaza de Mayo tomaron como «insulto» el saludo de Alberto Fernández

Las Madres de Plaza de Mayo, en medio del duelo por el fallecimiento de Hebe de Bonafini, le contestaron a Alberto Fernández por el mensaje que subió a las redes. El Presidente despidió a la cofundadora de la organización y lo confundió con Abuelas de Plaza de Mayo. Desde la fundación de Madres, lo tomaron como un insulto la equivocación.

Poco tiempo más tarde de que los familiares confirmaran el deceso de la mujer de 93 años, Alberto Fernández se hizo presente en las redes sociales despidiendo a la dirigente. Pese a haber sido crítica de su gestión, el mandatario la recordó por su lucha contra la violación de derechos humanos y valentía para enfrentarse a la dictadura militar.

«Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe«, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

La cuenta oficial de Madres de Plaza de Mayo se encargó de contestar el mensaje de Alberto Fernández y dejó en evidencia las diferencias que hay entre la administración y la organización de derechos humanos: “Sr. Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo. Relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto. Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted”, postearon.

Quien también no se demoró en recordar a la dirigente histórica fue Cristina Kirchner. La vicepresidenta tuvo un gran vínculo con Hebe de Bonafini hasta los últimos días: «Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre», subió la ex mandataria.

