Elecciones 2023: sin margen para eliminar las PASO, el Frente de Todos ya piensa un plan para ordenar su interna

El Frente de Todos busca reordenar la campaña 2023 bajo el mando de Cristina Kirchner y a la espera de una definición electoral de Alberto Fernández sobre el armado de una mesa política.

En los hechos, el debate comenzó a darse puertas adentro con el Movimiento Evita, unas de las organizaciones sociales más cercanas al Presidente. De ambos lados, algo tuvieron que ceder.

Las PASO serán el gran instrumento que terminará de definir a los candidatos del oficialismo. Hasta ahora se logró un acuerdo político con el sector que conduce Emilio Pérsico de competir en internas en al menos 12 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el que se incluye a su pareja, Patricia Cubría, como intendenta de La Matanza.

No sería la primera vez que se habilitan internas en la Provincia. Se usaron en 2015 para la gobernación y en 2019 en los municipios.

¿PASO sí o no?: el acuerdo político con las organizaciones sociales

El Evita dio muestras de distensión en los encuentros que mantuvo con el kirchnerismo, primero con Máximo Kirchner y luego con Cristina. Un referente social confirmó a este medio que el acuerdo político logrado incluye "construir la unidad" con el objetivo de "ganar las elecciones a nivel nacional". El pacto de paz acuerda "evitar fuego amigo", o sea no confrontar internamente, una medida que también se había planteado en las legislativas del 2021.

Otro de los puntos es sostener "las PASO como instrumento para construir unidad en los municipios y en las provincias donde no hay acuerdo para una sola lista", reveló uno de los participantes de los encuentros. Pese a que todavía falta para la definición de las listas, el kirchnerismo y sectores del albertismo propusieron evitar la tensión en la alianza.

La pelea más dura será con la elección de un candidato presidencial o más. Alberto Fernández sigue en carrera mientras la vicepresidenta juega al misterio. En el entorno del jefe de Estado dudan de que "haya un solo candidato a la presidencia". Tampoco hay pistas de quiénes competirán "mano a mano" en las primarias del próximo año. Un sector del peronismo impulsa que sea elegido un gobernador. El kirchnerismo duro muestra fervor para que Cristina sea candidata a presidenta.

Hasta ahora el Presidente no da el brazo a torcer. Lo que se acordó va más en línea con las intenciones presidenciales de que todo se dirima en una PASO.

Las organizaciones sociales que apoyaban a Alberto seguirán el camino de lo que "defina el peronismo". Los ex albertistas aseguran "no tener un candidato a presidente o a gobernador": La decisión generó sorpresa luego de que la ex presidenta lanzará críticas públicas a los movimientos.

La Provincia de Buenos Aires, el bastión por cotizado

Para dirimir los precandidatos, el Frente de Todos irá a internas en varios puntos del país. El Movimiento Evita anticipó que llevará boletas propias en diferentes municipios bonaerenses. También lo hará en la provincia de Santa Fe, donde podría hasta tener cuatro referentes del peronismo. El diputado Marcos Cleri irá por La Cámpora; Eduarto Toniolli por el Evita, Leandro Busatto llega apoyado por Agustín Rossi, y falta definir al elegido del gobernador Omar Perotti. Esta situación de tener varios precandidatos se replicaría en diferentes provincias ante la falta de acuerdos internos.

El pacto del FDT aboga por la necesidad de llegar a los comicios con el peronismo unido. Cristina Kirchner será el cerebro del armado electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el bastión que quiere retener luego del 2023. El cristinismo confía en lograr una reelección con Axel Kicillof. La elección de este distrito clave se gana por un voto y sin balotaje, como se presume se resolverán las presidenciales.

En el peronismo aseguran que "el que gana la Provincia, gana la Nación". En esta ocasión, quedarían conformes con sólo retener el territorio bonaerense, aseguraron en el cristinismo pese a que no dan nada por perdido.

Las promesas de que se mantendrá la alianza se respetarán, aunque nada garantiza que se extienda por varios meses más. Cuando llegue el momento de usar la lapicera para armar las listas, se terminará el misterio. Pero aún queda mucho por trabajar en la elección y la construcción de una mesa política. Las diferencias internas continúan pese a los acercamientos. Dos de los líderes de frente siguen sin dialogar, más allá del llamado de Cristina a Alberto cuando sufrió un problema de salud durante el viaje al G20 en Indonesia.

La incertidumbre política se mezcla con la económica, que será uno de los factores que incidirán en el ciudadano al momento de votar. El peronismo sabe que "se vota con el bolsillo" y si quiere ganar en los próximos comicios deberá modificar el clima económico, hoy en manos del ministro de Economía, Sergio Massa. En el caso de que se llegue a moderar el alza de la inflación, varios lo ubican como candidato.

* Para www.iprofesional.com