Veredicto de la causa Vialidad: el oficialismo no descarta movilizarse el martes en apoyo a Cristina Kirchner

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, se refirió a la causa por el juicio Vialidad, en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, y aseguró que “no descartan una movilización” para el próximo martes 6 de diciembre, día en que se conocerá la sentencia de los jueces del Tribunal Oral Federal 2.

“Me llama la atención que el Tribunal vaya a sacar una sentencia que anuncia para el día 6, siendo que los acusados están todavía expresando su posibilidad de defensa. Esto quiere decir que la sentencia la tienen escrita y no les conmueve absolutamente nada de lo que están manifestando en los alegatos. Esa es la prueba más palmaria de la cancha inclinada”, expresó el legislador en declaraciones a Futurock.

En esta línea, Valdés consideró que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a los acusados, “inventan hechos que no están en los expedientes”.

En la causa se investiga el armado de una asociación ilícita y el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, en beneficio del empresario Lázaro Báez.

“Dicen que no van a contestar preguntas de la defensa, con un Tribunal que no les dice nada y que, al contrario, se descubre en el medio del proceso juegan al fútbol en la casa del ex presidente Macri”, añadió Valdés.

Asimismo, el diputado del oficialismo ratificó su apoyo a la ex jefa de Estado, a quien calificó como la política “más denunciada y perseguida de la historia argentina”, y agregó: “No estamos charlando pero no descartamos una movilización el 6 de diciembre”.

“Hay reacciones instintivas de la población. Que yo sepa no la están organizando. Yo siempre creo que las movilizaciones son la mejor forma de expresión”, sostuvo.

Antes de darse a conocer la sentencia, aún quedan por delante las últimas dos audiencias del juicio: el próximo lunes por la mañana será el turno de Raúl Pavesi, Nelson Periotti y José Santibañes, implicados en la causa Vialidad, mientras que el martes, podrá hacer uso de la palabra Juan Carlos Villafañe. Al concluir esta etapa, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso darán a conocer su veredicto.

En otro tramo de la entrevista, Valdés analizó el escenario político de cara a las elecciones de 2023: “Para el año que viene tengo mucha fe. La unidad del Frente de Todos se va a consolidar, tengo mucha expectativa con lo que está generando Sergio Massa, donde creo que los resultados positivos se van a empezar a ver entre marzo y abril”.

En tanto, respecto a las internas en el Gobierno, protagonizadas por el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el diputado afirmó “estar al margen” de la disputa y afirmó que “el diálogo siempre es mejor que cualquier situación”.

“Han encontrado una forma de comunicarse que no la conozco y ni me quiero meter, pero debe existir. Mejor no saberlo. Ahí hay que entrar y salir, nunca permanecer. Me cuentan quienes estuvieron en la comitiva con el presidente en Bali, cuando tuvo el episodio de salud, que el mejor momento en que lo vieron fue cuando conversó con la vicepresidenta”, comentó Valdés.

“Siempre es bueno que lo humano privilegie lo político. No veo a Alberto con ningún ánimo de pelear con Cristina”, concluyó.

Con información de www.infobae.com