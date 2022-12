Planes sociales: movimientos oficialistas denuncian “persecución” por parte del Gobierno nacional

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a varios de los movimientos oficialistas, denunció este miércoles “persecución” por parte del Gobierno nacional en torno a los planes sociales. En este sentido, reiteró su estado de “alerta y movilización” y advirtió que “ser fuertes con los débiles no es la estrategia” que van a permitir, en alusión al pedido de levantamiento de secreto fiscal de determinados beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.

“Los y las trabajadoras de la economía popular organizados en UTEP seguimos en estado de alerta y movilización frente a la persecución del Estado con diferentes amenazas y medidas arbitrarias en detrimento del fortalecimiento de nuestro sector”, posteó la UTEP en un extenso comunicado difundido a través de la red social Facebook.

De esa manera, repudiaron el pedido del Gobierno, a través de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a la Justicia, de levantar el secreto fiscal de los beneficiarios de planes sociales, como el Potenciar Trabajo, que presentan irregularidades. En la UTEP, se encuentran nada más y nada menos que Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico y Fernando ‘Chino’ Navarro, y Somos Barrios de Pie.

“Ser fuertes con los débiles no es la estrategia que vamos a permitir, contarle las costillas a los de abajo y no ser firme con los que más tienen, con los que se la fugaron en el macrismo, nunca es el camino”, sostuvo la UTEP. Y apuntó: “Pareciera que en tiempos de crisis el problema son los y las trabajadoras excluidas, y no paran de incentivar un ajuste con operaciones mediáticas, judiciales, auditorías arbitrarias, cruces de información miserables que buscan simplemente estigmatizar y perseguir a las familias que menos tienen”.

Además, reclamaron que se respete “la relación enmarcada en la Ley de Emergencia Social del 2016”, entre el Salario Social que complementa el trabajo que realizan y que representa “sólo la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil”. En este sentido, advirtieron: “Los Movimientos Populares no tenemos nada que ocultar y poco que perder, y esto último conquistado en la calle lo vamos a defender de la misma manera, donde parece que es la única forma que nos ven”.

“Sería interesante que visiten nuestras cooperativas, nuestro trabajo sociocomunitario en los barrios populares, en el reciclado, en los polos textiles, en la agricultura familiar, en la integración urbana y en cada una de nuestras ramas productivas, en vez de que seamos un numerito en las planillas que buscan reducir”, apuntaron desde la organización que nuclea a los movimientos sociales oficialistas.

Por último, apuntaron contra el Ejecutivo nacional: “No somos un gasto, somos trabajadores y trabajadoras que inventamos el trabajo para alimentar a nuestras familias, no somos el problema, somos parte de la solución, el día que lo entiendan podremos empezar a transformar la realidad para el lado de la justicia social, mientras tanto seguiremos luchando por nuestros derechos”.

