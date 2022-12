La Corte santafesina integró el Tribunal Electoral solo con varones

La Corte Suprema de Justicia de esta provincia conformó esta semana el Tribunal Electoral para 2023. Un acto que podría haber sido de rutina dejó, sin embargo, un conflicto abierto. Se trata de un organismo clave en años en los que se renuevan cargos electivos, porque está encargado de velar por la transparencia y eficiencia del proceso eleccionario. Una de sus tareas, por ejemplo, es custodiar que se ponga en práctica de manera correcta la Ley de Paridad (Ley 14.002) que rige en la provincia, para los tres poderes del Estado, desde 2020 y que este año entra en vigencia plena con las categorías de autoridades comunales. Y aquí la cuestión: la totalidad de los integrantes que quedaron elegidos son varones. De paridad, ni hablar.

El Tribunal Electoral será conducido por el presidente de la Corte, Daniel Erbetta; como todos los años el Procurador Fiscal será el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre y estará integrado por el secretario Electoral provincial Pablo Ayala. En el sorteo que se realizó el martes, lo que se conocieron fueron las vocalías: tiene que ser dos titulares y dos suplentes, y en cada una de las duplas una persona tiene que ser funcionaria de la Cámara Civil y otra de la Cámara Penal y cumplir con el requisito de territorialidad, una oriunda de Santa Fe y la otra de Rosario. Sin embargo, de los bolilleros -y aunque había candidatas mujeres- solo salieron nombres de varones. Los vocales titulares son Alfredo Ivaldi Artacho, Juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Rosario y Armando Drago, Juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial y los suplentes son Edgar Baracat, Juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Rosario y Roberto Reyes Juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Santa Fe.

El Secretario de Gobierno de la Corte Suprema, Eduardo Bordas, sostuvo que el sorteo se realizó en forma ajustada al artículo 58 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Nº 6.808). “La Ley exige que se haga el sorteo, que sea público. En los listados de donde se extraen las bolillas está toda la integración de las cámaras civiles y penales de la provincia”, explicó el funcionario judicial y justificó el resultado por una cuestión de azar.

-¿Se podría cambiar la mecánica del sorteo para que se cumpla también con la paridad?



-No estoy en condiciones de darle una opinión. Sería una cuestión legislativa, modificar la ley. En el sorteo hubo apoderados de varios partidos políticos y ninguno presentó queja.

Sin embargo, la Mesa de Mujeres por la Paridad sostiene que no necesariamente hay un choque entre las dos normas. La Ley 6.808 no detalla cómo realizar el sorteo. Así como se cuida que haya representantes de cada cámara y de cada ciudad, también se podría agregar la distinción de género. Incluso, como solución sencilla y práctica, plantean que se podrían utilizar dos bolilleros para el sorteo, uno con nombres de varones y otro con nombres de mujeres y sacar bolillas de manera alternada y cumplir con la letra de ambas leyes. El año próximo están en disputa todos los cargos de la provincia y no habrá mirada de género en el Tribunal que supervisará el proceso.

La Ley provincial de Paridad de Género tiene un apartado específico sobre el Poder Judicial. En su artículo 18 le exige "adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios para garantizar y adecuar de manera progresiva el cumplimiento del principio de paridad de género". Por lo tanto, mucho de cómo y cuánto se avance en este sentido en los tribunales santafesinos dependerá de las directivas que imparta la Corte Suprema. Una de las claves será que los comité evaluadores de los concursos y el Consejo de la Magistratura tengan que estar integrados por mujeres y garantizar, así, una Justicia con perspectiva de género y mayor cantidad de juezas, fiscales y empleadas judiciales. Hoy, la Corte está integrada por Erbetta, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y, la única mujer, María Angélica Gastaldi. En el resto de la estructura de Justicia, las mujeres son mayoría, pero el 60 por ciento de los jueces son varones, lo que muestra que ellas van perdiendo posicionamiento a medida que la pirámide se achica y el poder aumenta.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Gabriela ALBANESI