Fuerte rechazo del radicalismo a los exabruptos de un gobernador del PJ: “Respete a la UCR”

La embestida de la Casa Rosada junto a un grupo de gobernadores contra la Corte Suprema de Justicia, que incluye un pedido de juicio político que se presentará ante el Congreso, sumó un nuevo capítulo.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los que firmó el pedido de juicio político, aseguró este jueves que no acatará ningún fallo del máximo tribunal y disparó duro contra la Unión Cívica Radical. “El radicalismo, que es un partido centenario, que sufrió persecuciones, golpes de estado, cárcel y demás, también tiene que reflexionar, volver al origen de sus principios y valores”, introdujo.

Y finalmente, lanzó: “Hay un profundo debate dentro de ellos, que no puede seguir así, que no pueden defender lo indefendible. El radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO”.

La frase del mandatario riojano fue cuestionada por el Comité Nacional de la UCR, desde donde se aseguró que los dichos “nacen en la ignorancia y los prejuicios a los cuales los argentinos ya les dijimos nunca más”.

A través de las redes sociales, el radicalismo expresó su rechazo y repudió las expresiones del gobernador y las calificó de indignas, inapropiadas y machistas. “Respete a la UCR por su trayectoria y su aporte a la consolidación de la democracia a lo largo de toda su existencia. Respete a la UCR por la actitud constructiva para encontrar soluciones a los problemas de los argentinos y al valor del diálogo político que pregonó siempre”, señalaron.

Asimismo, le reclamaron: “Respete la actitud valiente que ha tenido la UCR en impedir atropellos cuando su fuerza política ha sido gobierno e hizo jirones de la gloria del peronismo, como ahora, dejando desprotegidos y empobrecidos a vastos sectores sociales”.

Desde la cuenta oficial de la UCR en Twitter, recordaron que “la única y actual preocupación de su fuerza política es una delirante agenda judicial para lograr la impunidad de las bandas que, a su amparo, degradaron la democracia y deshonran la política”.

“La UCR ha estado siempre al servicio del pueblo, del federalismo y de la democracia, enarbolando proyectos de unidad nacional y aspiramos a volver a representar a las grandes mayorías que quieren trabajo, paz y libertad. Así lo hicieron Yrigoyen, Alvear, Illia y Alfonsín”, concluye el comunicado.

En medio de esa pelea entre el oficialismo y la oposición por los fondos de coparticipación, Quintela anunció además que presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, por los chats.

Con información de www.infobae.com